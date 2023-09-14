"Отвяжитесь от ребёнка! Откуда у него мозги?" Прохор Шаляпин заступился за Даню Милохина

Прохор Шаляпин заступился за Даню Милохина, который по наводке Екатерины Мизулиной едва не отправился служить в армию после возвращения в Россию, а потом экстренно эконом-классом вернулся в ОАЭ, - сообщает SHOT.

Шаляпин очень эмоционально высказался на тему о том, что все поступки Милохина, вызывающие гнев россиян (как, например, пение украинского гимна), тиктокер совершал из-за того, что у него "нет мозгов", не было нормального примера в жизни и он просто что-то не понял: