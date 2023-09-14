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"Отвяжитесь от ребёнка! Откуда у него мозги?" Прохор Шаляпин заступился за Даню Милохина

"Отвяжитесь от ребёнка! Откуда у него мозги?" Прохор Шаляпин заступился за Даню Милохина

Автор:
14 сентября 2023 22:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Даня Милохин   Дубай   Прохор Шаляпин   блогер   мозги   побег   ребёнок   шоу   
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Певец, в прошлом финалист проекта "Фабрика звёзд-6" Прохор Шаляпин спустя два дня после побега блогера Милохина из России в Дубай отреагировал на повестку, призвав оставить юное дарованье в покое. И Аллу Пугачеву тоже оставить. Действительно, Прохор, ну, сколько можно вспоминать про "убежантов"?

Прохор Шаляпин заступился за Даню Милохина, который по наводке Екатерины Мизулиной едва не отправился служить в армию после возвращения в Россию, а потом экстренно эконом-классом вернулся в ОАЭ, - сообщает SHOT.

Шаляпин очень эмоционально высказался на тему о том, что все поступки Милохина, вызывающие гнев россиян (как, например, пение украинского гимна), тиктокер совершал из-за того, что у него "нет мозгов", не было нормального примера в жизни и он просто что-то не понял:

Кроме того, певец призвал всех отстать от Аллы Пугачёвой, "чтобы лишить её внимания, которое для артиста — как наркотик".

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Метки: Даня Милохин   Дубай   Прохор Шаляпин   блогер   мозги   побег   ребёнок   шоу   
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13  комментариев
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2k
Smarter Час назад
Кто-то в 15 лет, приписав себе 3 года, шёл на фронт.
А кто-то в 20+ лет "ещё ребёнок".
Милохин даже не инфантил, а просто дегенерат.
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17k
Shtoppi 10 минут назад
один имбецил за другого впрягся.
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5k
Suvar_ 17 минут назад
Прохор, сходи сам на передовую и делай заключения. Сколько пацанов полегло моложе этого блохера? Ты знаешь? Да, парень детдомовский, нам всем его жаль, но правда жизни такова что детдомовские взрослеют раньше. У нас равноправенство, достиг 18ти лет, будь любезен, отдай долг Родине. Кстати, Прохор, а вы посчитали сколько детдомовских полегло? Или только за богатеньких впрягаетесь?
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76
Эрик Картман Полчаса назад
А этот мудак сам то служил?
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81k
Доктор Джонс Полчаса назад
У геронтофила мозги есть?
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12k
Владимир 51 минуту назад
А Прохор то служил, кстати? Я понимаю уже возраст не тот но на сборы можно и призвать, на пару тройку месяцев. И если не служил то какие были причины?
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70k
SAndre 55 минут назад
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87
ruslan d Час назад
Нормальный такой ребенок
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24k
Тигран Саркисян Час назад
А это ещё что за чучело ? , а хотя постойте от чучечела хоть польза есть на поле.
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14k
GROMOZEKA Час назад
Бабкоёб заступился, за полупокера
Кукушка хвалит петуха
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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