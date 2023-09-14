"Отвяжитесь от ребёнка! Откуда у него мозги?" Прохор Шаляпин заступился за Даню Милохина

Певец, в прошлом финалист проекта "Фабрика звёзд-6" Прохор Шаляпин спустя два дня после побега блогера Милохина из России в Дубай отреагировал на повестку, призвав оставить юное дарованье в покое. И Аллу Пугачеву тоже оставить. Действительно, Прохор, ну, сколько можно вспоминать про "убежантов"?
Прохор Шаляпин заступился за Даню Милохина, который по наводке Екатерины Мизулиной едва не отправился служить в армию после возвращения в Россию, а потом экстренно эконом-классом вернулся в ОАЭ, - сообщает SHOT.
Шаляпин очень эмоционально высказался на тему о том, что все поступки Милохина, вызывающие гнев россиян (как, например, пение украинского гимна), тиктокер совершал из-за того, что у него "нет мозгов", не было нормального примера в жизни и он просто что-то не понял:
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Кроме того, певец призвал всех отстать от Аллы Пугачёвой, "чтобы лишить её внимания, которое для артиста — как наркотик".
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А кто-то в 20+ лет "ещё ребёнок".
Милохин даже не инфантил, а просто дегенерат.
Кукушка хвалит петуха