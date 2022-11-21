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30 ситуаций, в которых лучше не оказываться никому

30 ситуаций, в которых лучше не оказываться никому

Автор:
21 ноября 2022 13:08
Сообщество : Юмор
Метки: Им не повезло   вот это да!   жизненные ситуации   не повезло   неудачи   неудачные моменты   неудачный день   ну и ну   плохой день   
1384
31
Бывают дни просто неудачные, а бывают чертовски плохие. В нашей подборке представлены оба варианта. Почувствуйте разницу!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Им не повезло   вот это да!   жизненные ситуации   не повезло   неудачи   неудачные моменты   неудачный день   ну и ну   плохой день   
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6  комментариев
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63k
Татьяна Юсова Час назад
Это про них говорил Задорнов?
Особенно про №5.
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50k
dima423 Полминуты назад
Комментарий к фото
епать, у него че там затычка в ухе из серы?))
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515
Kra 51 секунду назад
Впечатлил подстриженный ребенок с ингалятором.

В этой семье, похоже все не просто...
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5k
heta 4 минуты назад
"13. «В холодильнике взорвалась газировка»"
Странно, что в этой морозилке все остальное не повзрывалось.
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864
Максим Макашев 6 минут назад
25. «Я уронил свою беспроводную мышь в растаявшую свечу»
*******************
Берёшь фен и очищаешь свою мышь от воска. Вот если бы мышь упала в эпоксидку ....
"... ну тупыыыыыые..." (С)
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363
Dzenis 38 минут назад
Если не считать болезни и смерть близких людей, то самой худшей ситуацией, в которой лучше не оказываться никому - это утрата Родины и Флага. Настоящей Родины и настоящего Флага. Для меня и сотен тысяч таких же как я - речь об СССР.
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