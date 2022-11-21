30 ситуаций, в которых лучше не оказываться никому

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Бывают дни просто неудачные, а бывают чертовски плохие. В нашей подборке представлены оба варианта. Почувствуйте разницу!
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2. «Камень размером 4,7×8,4 мм был в почках. Вышел. Безусловно, это самая сильная физическая боль, которую я когда-либо испытывал»
4. «Кто-то умудрился украсть информацию о нашей дебетовой карте и потратил все деньги с нее на, должно быть, прекрасный ужин»
5. «Всё сгорело не потому, что я напился и уснул на диване. А потому, что неправильно прочитал инструкцию на упаковке. 350 градусов (Фаренгейта), а не минут!»
6. «Я купила этот противень вчера вечером. На парковке он выскользнул из моей корзины и тут же попал под джип»
8. «Ящик моего туалетного столика выдвигается сам по себе и теперь блокирует единственный вход в ванную. Я могу открыть дверь примерно на 1 см»
12. «Отзыв о бюджетной гостинице: «Нашел под раковиной в ванной засохшую окровавленную тряпку»
15. «Мой брат порезал мне зарядное устройство для ноутбука и злится, что я не отреагировала»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Им не повезло вот это да! жизненные ситуации не повезло неудачи неудачные моменты неудачный день ну и ну плохой день
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Особенно про №5.
В этой семье, похоже все не просто...
Странно, что в этой морозилке все остальное не повзрывалось.
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Берёшь фен и очищаешь свою мышь от воска. Вот если бы мышь упала в эпоксидку ....
"... ну тупыыыыыые..." (С)