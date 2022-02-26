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20 примеров того, как выглядит на редкость неудачный день

20 примеров того, как выглядит на редкость неудачный день (21 фото)

Автор:
26 февраля 2022 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Им не повезло   Когда твой день не задался   Юмор   не повезло   неудачи   неудачный день   полный провал   фейлы   
3927
21
Shit happens. В нашей подборке представлены на редкость обидные пинки от мироздания. Такого и врагу не пожелаешь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Им не повезло   Когда твой день не задался   Юмор   не повезло   неудачи   неудачный день   полный провал   фейлы   
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22  комментария
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27k
СпящийКрасавец 4 часа назад
А что,его уже нельзя кушать?Вон корочка какая.
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Рекламщик 45 минут назад
Мне лучше такая западня по душе...
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12k
Типа граф Час назад
Комментарий к фото
Какие жадины ! Даже болтов и гаек не положили .
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5k
au3 2 часа назад
Отрезать или вытащить шнурок был вариант слишком сложный ...
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9k
Мистер Фикс 3 часа назад
Мало того, что рукожопы, так еще и хвастаются этим на весь интернет
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27k
СпящийКрасавец 4 часа назад
Сиськи у нее,кстати,классные.
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СпящийКрасавец 4 часа назад
А в чем здесь проблема?
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СпящийКрасавец 4 часа назад
Жене можно доверять такие вещи?Бабы думать не умеют.А тут целый горшок на полку.При чем в туалете.
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СпящийКрасавец 4 часа назад
Они тестировали емкость?Попадет вода или нет?
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