20 примеров того, как выглядит на редкость неудачный день

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Shit happens. В нашей подборке представлены на редкость обидные пинки от мироздания. Такого и врагу не пожелаешь!
1. «Забудьте о арктическом холоде и займитесь серфингом по озеру, говорили они. Будет весело, говорили они»
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5. «Испеки хлеб, сказали они. Оставь тесто подниматься на ночь в холодильнике, будет круто, сказали они...»
16. «Кто-то умудрился потерять свою новую упаковку… смарт-меток для нахождения потерянных предметов»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Им не повезло Когда твой день не задался Юмор не повезло неудачи неудачный день полный провал фейлы
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