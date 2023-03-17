20 неудачников по жизни

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Моменты, когда всё идёт наперекосяк, знакомы каждому. Иногда мы в этом не виноваты, но бывают случаи, когда человек сам выступил кузнецом своего несчастья.
1. «Собирался плеснуть бурбона в стакан. Пробка разломилась пополам и часть осталась в бутылке вместе с крошками»
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3. «Целый день читал студентам лекции, вернулся домой и увидел, как вода капает с потолка на мою кровать»
4. «Попытался воплотить мечту в жизнь: пошёл на свою первую тренировку по борьбе. Сломал ногу. Мечтайте осторожно»
5. «Мои единственные кофейная чашка и миска слились в экстазе, и теперь одну из них придётся разбить, чтобы освободить другую»
7. «В 6 утра меня разбудил звук уже установленной, но еще незакреплённой раковины в стиле ар-деко, разбивающейся о только что выложенный плиткой пол»
«Кошка прошмыгнула мимо меня с таким видом, как будто не имеет к этому никакого отношения».
8. «Сперва попал на мотоцикле в аварию, через 2 месяца пробил оба колеса, а буквально на следующий день меня сбил таксист на Uber, и теперь у меня травма шеи»
12. «Это дверь нашей квартиры изнутри. Сосед ушел с моими ключами, а дверь нельзя открыть без ключа»
13. «В этом горшке было прекрасное маленькое деревце, когда я ложилась спать вчера вечером»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Наперекосяк Что то пошло не так Юмор не повезло неудачи неудачники неудачный день плохой день
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