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20 неудачников по жизни

20 неудачников по жизни

Автор:
17 марта 2023 14:11
Сообщество : Юмор
Метки: Наперекосяк   Что то пошло не так   Юмор   не повезло   неудачи   неудачники   неудачный день   плохой день   
3092
21

Моменты, когда всё идёт наперекосяк, знакомы каждому. Иногда мы в этом не виноваты, но бывают случаи, когда человек сам выступил кузнецом своего несчастья.

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«Кошка прошмыгнула мимо меня с таким видом, как будто не имеет к этому никакого отношения».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Наперекосяк   Что то пошло не так   Юмор   не повезло   неудачи   неудачники   неудачный день   плохой день   
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18  комментариев
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459
Тамара Витальевна 2 часа назад
Трагедь-то какая...пробка обломилась... Ужос то какой...Страна не пуганых идиотов...
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4k
40bbazziggo 5 минут назад
Кроме 8, всё остальное фигня какая то...
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12k
Ivan 22 минуты назад
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19k
anpetrof 51 минуту назад
Комментарий к фото
Высохнет и всё будет ОК. Главное мокрым не включать.
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11k
GMN 55 минут назад
Ну нафиг нафиг нам эти проблемы за океаном??? Вот доллары перестанут печатать, будут у них проблемы 1929го года....
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5k
slesarnick Час назад
Опустить в горячую воду, делов-то...
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52
r3mba4 slesarnick 42 минуты назад
только боком.)
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10k
Игорь 2 часа назад
в большинстве описанных случаях поможет только группа привлеченных специалистов (если что - ирония)
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459
Тамара Витальевна 2 часа назад
О ужоссссс.ужосссс. Идиотизм в Пиндостаниии.
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Тамара Витальевна ♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Полностью согласна.
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