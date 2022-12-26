25 обломов, случившихся точно под Рождество

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Невезение не выбирает специальный день. Но если какая-то пакость случается в праздники, это особенно обидно!
1. "Мы постоянно вешаем на елку этого маленького Чубакку, я до сих пор не понял почему... Оказывается, мама считает, что это пряничный человечек"
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3. "В отделении интенсивной терапии на Рождество, потому что у моей 28-летней подруги случился инсульт"
4. "Я сидел и смотрел, недоумевая, почему у моей религиозной свекрови на елке висит украшение в виде отрубленного пальца ноги. Потом подошел поближе"
8. "Рождественское утро: пес вырывает внутренности Санты, а затем засыпает на его обмякшем трупе. Ни капли раскаяния!"
9. "Это не лучшее, что могло случиться за неделю до Рождества. Но это случилось. Из-за неисправной розетки"
11. "Только что использовал бомбочку для ванны, которую получил в подарок на Рождество. Выглядит отвратительно"
12. "Я закончила шить рождественский подарок своему парню, когда он неожиданно расстался со мной"
13. "Кто-то взломал мою машину прошлой ночью и украл все рождественские подарки, приготовленные для моей семьи"
18. "У подруги елка оказалась заражена клещами. Пришлось ее выбросить прямо перед Рождеством"
20. "Я работаю в Target и должен был работать в канун Рождества. Наш кадровик сказал, что в комнате отдыха будет бар с начос. Можете представить мое разочарование"
21. "Я сломал малоберцовую кость через 2 часа после того, как похвастался перед семьей, что никогда раньше не ломал кости. На Рождество"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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не 28, а 82 года
хотя... может это Галкин?
так что я их отлично понимаю .
В смысле? Аффтар - "жена" в гомосексуальной паре, так понимаю?