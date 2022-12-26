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25 обломов, случившихся точно под Рождество

25 обломов, случившихся точно под Рождество

Автор:
26 декабря 2022 14:59
Сообщество : Жизнь
Метки: бывают в жизни   не повезло   неудачи   обломы   огорчения   очень плохой день   плохой день   праздники   рождество   
1199
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Невезение не выбирает специальный день. Но если какая-то пакость случается в праздники, это особенно обидно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бывают в жизни   не повезло   неудачи   обломы   огорчения   очень плохой день   плохой день   праздники   рождество   
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4  комментария
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10k
Vacony 37 минут назад
елка с клещами ? оригинально ....
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3k
bgv 9 минут назад
судя по руке, парень описАлся
не 28, а 82 года
хотя... может это Галкин?
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61k
Александр Ломовицкий 9 минут назад
у меня все шансы попасть в Новый год в больницу , я уже неделю на больничном но дома (камешек из почки вывалился невовремя и где то ползет по мне в поисках выхода)

так что я их отлично понимаю .
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19k
Corvus Corax 12 минут назад
"Я сидел и смотрел, недоумевая, почему у моей религиозной свекрови..."
В смысле? Аффтар - "жена" в гомосексуальной паре, так понимаю?
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