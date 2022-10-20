25 фотографий из серии "Очень плохой день"

Ну что тут скажешь. Эти люди ни в чем не виноваты, просто так сложились обстоятельства! Невозможно подстелить соломку везде, потому что мироздание очень хитрое и всегда норовит пнуть исподтишка.

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1. «Наконец-то все ушли! Я могу заняться своими делами» 0 Источник:

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2. «Купила новые тарелки, а на обратной стороне написано: "не использовать для пищи, может ее отравить"» 0 Источник:

3. «Веганский вариант изысканного ужина на конференции» 0 Источник:

4. «Домовладелец отказывается прийти и выключить мой водонагреватель» 0 Источник: 82 градуса по Цельсию.

5. «Купил хлеб на распродаже. Теперь я знаю, почему его продавали со скидкой» 0 Источник:

6. «12 месяцев и примерно 20 взмахов мощным магнитом, я все еще нахожу кровельные гвозди на моей гравийной подъездной дорожке» 0 Источник:

7. «Кошка забралась на свежезалитый бетон» 0 Источник:

8. «Сейчас чуть больше 7 утра, а эти люди прямо возле моего дома пилят посреди улицы» 0 Источник:

9. «Поезд не двигается уже около 37 минут и не собирается. Моя квартира буквально на другой стороне» 0 Источник:

10. «В моем туалете нашестие божьих коровок. Это увеличенное изображение. Они везде, в туалете, в раковине» 0 Источник:

11. «Сегодня перекопал свой картофельный огород. 10 кустов, которые великолепно и пышно выглядели весь сезон» 0 Источник:

12. «Мой сосед по комнате прикрепил к окну надувной матрас, чтобы "защититься от урагана"» 0 Источник:

13. «Так вот что это был за звук, пока я участвовал в онлайн-встрече по работе!» 0 Источник:

14. «Ела кукурузу на ужин и из нее вылез мучной червь» 0 Источник:

15. «Рабочий проложил кабель прямо через обруч, который стоял прислоненным к стене дома. У меня нет слов» 0 Источник:

16. «Мой сын решил, что снять этикетки со всех консервных банок — отличная идея» 0 Источник:

17. «Сосед перерубил мне интернет-кабель» 0 Источник:

18. «Кухонные шкафы внезапно решили упасть со стены» 0 Источник:

19. «Паркуюсь на одном и том же месте 2 года, и первый раз такое» 0 Источник:

20. «У кого-то точно плохой день» 0 Источник:

21. «Мне кажется, мой муж очень устал, потому что это собачий корм, а не кофейные зерна» 0 Источник:

22. «Доставщик посчитал уместным прикрепить мою посылку скотчем к почтовым ящикам» 0 Источник:

23. «Я очень старалась, но что-то пошло не так» 0 Источник:

24. «Сегодня утром я встал и пошел на работу. В 14:00 у меня была встреча, а потом я заметил, что с моей обувью что-то не так» 0 Источник: