25 фотографий из серии "Очень плохой день"

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Ну что тут скажешь. Эти люди ни в чем не виноваты, просто так сложились обстоятельства! Невозможно подстелить соломку везде, потому что мироздание очень хитрое и всегда норовит пнуть исподтишка.
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2. «Купила новые тарелки, а на обратной стороне написано: "не использовать для пищи, может ее отравить"»
4. «Домовладелец отказывается прийти и выключить мой водонагреватель»
82 градуса по Цельсию.
6. «12 месяцев и примерно 20 взмахов мощным магнитом, я все еще нахожу кровельные гвозди на моей гравийной подъездной дорожке»
9. «Поезд не двигается уже около 37 минут и не собирается. Моя квартира буквально на другой стороне»
10. «В моем туалете нашестие божьих коровок. Это увеличенное изображение. Они везде, в туалете, в раковине»
11. «Сегодня перекопал свой картофельный огород. 10 кустов, которые великолепно и пышно выглядели весь сезон»
12. «Мой сосед по комнате прикрепил к окну надувной матрас, чтобы "защититься от урагана"»
15. «Рабочий проложил кабель прямо через обруч, который стоял прислоненным к стене дома. У меня нет слов»
24. «Сегодня утром я встал и пошел на работу. В 14:00 у меня была встреча, а потом я заметил, что с моей обувью что-то не так»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Неурядицы Что то пошло не так Юмор все пошло не так жизнь дала трещину не повезло неудачи неудачный день плохой день
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