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25 фотографий из серии "Очень плохой день"

25 фотографий из серии "Очень плохой день"

Автор:
20 октября 2022 13:31
Сообщество : Юмор
Метки: Неурядицы   Что то пошло не так   Юмор   все пошло не так   жизнь дала трещину   не повезло   неудачи   неудачный день   плохой день   
2196
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Ну что тут скажешь. Эти люди ни в чем не виноваты, просто так сложились обстоятельства! Невозможно подстелить соломку везде, потому что мироздание очень хитрое и всегда норовит пнуть исподтишка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Неурядицы   Что то пошло не так   Юмор   все пошло не так   жизнь дала трещину   не повезло   неудачи   неудачный день   плохой день   
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16  комментариев
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144
Feto13 2 часа назад
Что-то мне про хлеб напомнило...
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1k
Андрей 5 минут назад
А хлеб понравился - напихал туда всекой еды и жуй вместо бутера.)))
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5k
Copycat 6 минут назад
у меня тут вопрос) зачем закапывать Ютипиху в землю, к тому же делать это без какой нибудь гофры?
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19k
Сталкер 36 минут назад
А чего вы хотите, пиндосы, от ваших "домов" из *овна и палок?


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19k
Сталкер 42 минуты назад
Чёй-та юморист Димон пропал... Не прилетел ли к нему букетик? Из герани. ))
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440
Сергей Сергей 44 минуты назад
Хватит постить ПИНДОСНЮ!!!
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29k
BuG 45 минут назад
Всё верно. Защита от осколков

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15k
Александр 51 минуту назад
Хлеб на распродаже. Да уж. Надеюсь хоть не БУ.
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8k
Сергей Час назад
«12 месяцев и примерно 20 взмахов мощным магнитом, я все еще нахожу кровельные гвозди на моей гравийной подъездной дорожке»
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