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Примеры находчивости и смекалки русских солдат, вводивших немцев в ступор

Примеры находчивости и смекалки русских солдат, вводивших немцев в ступор

Автор:
21 ноября 2022 12:54
Сообщество : Военное
Метки: бой   война   красноармеец   манёвр   русский   смекалка   сметливость   солдат   ум   фашист   
2319
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Нужда ум острит и закона не знает. Так говорят в народе. И в сложных условиях хитрость и находчивость надо проявлять активно. Особенно когда на кону твоя и жизнь боевых товарищей.

Солдаты, воевавшие в Великой Отечественной войне, многократно это доказывали своим примером. Ставя в тупик даже бывалых и опытных бойцов вражеских подразделений.

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В бою под Старой Руссой линия огня располагалась в низине, скрытой густыми зарослями кустарника. Чтобы обеспечить себе хоть какую-то видимость, красноармейцы решили залезть на деревья. И сразу поняли, что это было ошибкой: они превратились в отличную мишень.

Фрицы, замечавшие движение ветвей, сразу открывали по ним огонь. И тогда бойцы привязали к сосновым лапам веревки и протянули их прямо в окопы. Методично и старательно они раскачивали ветви, на которые фашисты обрушили шквальный огонь, длившийся несколько часов. Когда понимание забрезжило, то закончились боеприпасы. И наши бойцы спокойно и безопасно влезли на деревья и продолжили наблюдение.

На линии фронта в Прибалтике ситуация более или менее стабилизировалась. Советские солдаты окопались и ждали реакции противника. Но лучший способ ее получить – поймать «языка».

Сказано – сделано. На нейтральной полосе между войсками располагался разбитый хутор. Жители ушли в леса, а между построек бродили бесхозные животные. Птицу обе стороны регулярно подстреливали: куры, гуси и утки немного разбавляли скудный солдатский паек.

Наш взвод по большей части был сформирован из деревенских жителей. Поэтому с повадками птицы бойцы были знакомы не понаслышке. Подобравшись ночью к стайке гусей поближе, они поймали вожака – важного гусака и привязали в центре разрушенных построек, спрятавшись в руинах. Когда занялся рассвет, то выпустили гусынь, отлично понимая, что те не уйдут далеко от своего предводителя. Немцы, видя, что птица кучкуется и не уходит далеко, отправились на вылазку за мясом и были переловлены.

Взвод из 21 человека осел в небольшой деревеньке, будучи не в состоянии выбраться из-под обстрела немцев. В распоряжении наших бойцов были автоматы и пулемет. На пригорке расположился противник, численностью в 3,5 раза больше. Позиции разделял овраг и дорога, а позади советского взвода находился лес.

Впоследствии немецкие пленные рассказали следующее:

Наблюдатели доложили, что из леса в сторону деревни по дороге двигается группа из русских солдат, численностью 11 человек. Через полчаса из леса прошла группа из 10 человек с пулеметом. Ещё через полчаса из леса опять прошла группа солдат в количестве 11 человек. Через полчаса прошла ещё группа с пулемётом.

Что делали наши бойцы, которых фрицы насчитали уже более 200 человек: они аккуратно уходили в лес, а оттуда уже открыто выбирались на дорогу и быстро двигались к своей позиции. То есть, проще говоря, нарезали круги, создавая иллюзия постоянного прихода  новых сил и пугая немцев.

С наступлением сумерек бойцы вытянулись в линию и начали наступление, беспрерывно стреляя из автоматов. Фрицы испугались, зная о значительном «превосходстве» противника, и сдались в плен.

Командир батареи Василий Иванович Фролов совершил весной 1944 года подвиг. Противник к тому времени уже начал спасаться бегством. И русские силы догоняли его уже за пределами страны. Фролов получил приказ помешать соединению двух немецких подразделений в районе польского села Копытова. В ходе выполнения боевой задачи бойцы оказались в окружении, а боеприпасы заканчивались.

Фролов решил, что надо использовать последний шанс и отдал приказ вести прицельный, но непрерывный обстрел. Ровно до тех пор, пока не останется два последних минометных снаряда. Патронов и снарядов хватило на час. Немцы начали отступление, а через несколько минут появился парламентер с белым флагом.

Фролов вышел к нему, нацепив маску самодовольства и вселенской уверенности, словно за поворотом стоял вагон боеприпасов. На самом деле он с трудом сдерживал дрожь в руках, понимая, что неверное слово, движение или взгляд станут причиной гибели всего батальона. В результате 150 человек сложили оружие (наших было втрое меньше), а командир за маневр и отвагу получил орден.

И это только малая часть примеров находчивости, сметливости и дальновидности, которые помогали  нашим бойцам выбраться живыми и с выгодой из ситуаций, которые, на первый взгляд, были совершенно безвыходными.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бой   война   красноармеец   манёвр   русский   смекалка   сметливость   солдат   ум   фашист   
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315
Javier 37 минут назад
Советских солдат!
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1k
Александр Потёмкин 23 минуты назад
Дед, участник парада 7 Ноября 1941 года, рассказывал, что: "с 6-ти вечера до 4-ех утра 6-го ходили по Бульварному и Садовому Кольцу, создавали иллюзию - "вот, сколько нас, не бойтесь, Москву не сдадим!"
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куджо Час назад
Истории в стиле бравого солдата Швейка. А ч наши немцев оставшихся без патронов то не захватили а полезли на деревья?
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Gatsby

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