Примеры находчивости и смекалки русских солдат, вводивших немцев в ступор

На линии фронта в Прибалтике ситуация более или менее стабилизировалась. Советские солдаты окопались и ждали реакции противника. Но лучший способ ее получить – поймать «языка».

Сказано – сделано. На нейтральной полосе между войсками располагался разбитый хутор. Жители ушли в леса, а между построек бродили бесхозные животные. Птицу обе стороны регулярно подстреливали: куры, гуси и утки немного разбавляли скудный солдатский паек.

Наш взвод по большей части был сформирован из деревенских жителей. Поэтому с повадками птицы бойцы были знакомы не понаслышке. Подобравшись ночью к стайке гусей поближе, они поймали вожака – важного гусака и привязали в центре разрушенных построек, спрятавшись в руинах. Когда занялся рассвет, то выпустили гусынь, отлично понимая, что те не уйдут далеко от своего предводителя. Немцы, видя, что птица кучкуется и не уходит далеко, отправились на вылазку за мясом и были переловлены.