Реально ли сбить самолет выстрелом из винтовки?

При обстреле с воздуха солдаты вермахта обычно прятались в укрытия. Бойцы Красной армии не хотели отсиживаться в окопах, в то время как враги кружили над их родной землей и уничтожали все живое. И они пришли к решению – использовать то оружие, что имелось в их распоряжении. То есть винтовки.

Сначала случаи успешного попадания были единичными и по большей части случайными. Естественно, с первого выстрела не то что уничтожит, а даже вывести из строя боевую машину было сложно. Но солдатам иногда удавалось сделать не только это, но и попасть в пилота. Хотя, конечно, говорить о массовости таких единичных случаев нельзя.



