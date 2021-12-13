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Реально ли сбить самолет выстрелом из винтовки?

Реально ли сбить самолет выстрелом из винтовки? (4 фото)

Автор:
13 декабря 2021 15:04
Сообщество : RealFishki
Метки: бой   винтовка   выстрел   красная армия   самолет   солдат   тактика   
1762
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Когда началась война, красноармейцы не располагали нужным количеством зениток и средств ПВО. Соответственно, солдатам приходилось применять смекалку при ведении воздушного боя. И даже использовать для уничтожения истребителей то, что имелось под рукой – обычные винтовки. Был ли эффективен такой способ ведения боя?

При обстреле с воздуха солдаты вермахта обычно прятались в укрытия. Бойцы Красной армии не хотели отсиживаться в окопах, в то время как враги кружили над их родной землей и уничтожали все живое. И они пришли к решению – использовать то оружие, что имелось в их распоряжении. То есть винтовки.

Сначала случаи успешного попадания были единичными и по большей части случайными. Естественно, с первого выстрела не то что уничтожит, а даже вывести из строя боевую машину было сложно. Но солдатам иногда удавалось сделать не только это, но и попасть в пилота. Хотя, конечно, говорить о массовости таких единичных случаев нельзя.


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С опытом военнослужащие поняли, что обстрел наудачу – не совсем верная тактика. Нужно разработать определенную стратегию. Пехотинцы обратились за помощью к зенитчикам и пришли к решению, что для повышения шансов на успех обстрел должны одновременно вести несколько человек. Впоследствии в Красной армии были созданы специальные отряды, которые использовали противотанковые ружья для уничтожения воздушной техники противника.


В 1942 году Воениздатом была выпущена методичка по стрельбе из винтовки по вражеским самолетам и парашютистам. Рекомендации предписывали вести огонь по целям, расположенным на расстоянии не ближе 500 метров. Наиболее удобным и подходящим моментом для выстрела считался момент, когда самолет начинал пикировать или же выходил из пикирования. Наставление также включало таблицу для взятия упреждения в случае с разными типами самолетов («Мессершмитт-109», «Юнкерс-88» и «Хейнкель-111») и разным расстоянием до них.


Естественно, далеко не всегда обстрел оказывался успешным. Но даже при наличии повреждения на его устранение уходило время, что было на руку нашим бойцам. Военный историк и офицер вермахта Эйке Миддельдорф в своей книге «Русская кампания: тактика и вооружение», написанной в послевоенные годы, упоминал, что немецких рядовых сложно было убедить в целесообразности такой стрельбы. Тогда как русские стреляли в немецкие самолеты практически из всего, что могло стрелять.

Помимо необходимости ремонта даже редкие попадания серьезно деморализовали боевой состав, при каждом вылете попадавший под шквальный огонь. Миддельдорф отмечал, что такая тактика вполне оправдана, если не демаскирует расположение подразделения на переднем фланге или в обороне и не отвлекает от выполнения основной боевой задачи – ведения боя с наземным противником.

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Метки: бой   винтовка   выстрел   красная армия   самолет   солдат   тактика   
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Максим 2 часа назад
Опять эти русские варвары воюют не по правилам, причиняя сильную моральную и физическую боль цивилизаторам.
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15k
Дядюшка Ау 11 минут назад
Играй, баян.

https://old.fishki.net/4026087-kak-sovetskie-soldaty-samolety-iz-vintovok-sbivali.htmlhttps://old.fishki.net/4026087-kak-sovetskie-soldaty-samolety-iz-vintovok-sbivali.html

Этот бред уже присутствовал на Фишках. Все ищу про отряды ПВО с ПТР.

А по сути в силу слабого оснащения средствами ПВО подразделений первичного звена чаще все использовались пулеметы, особенно Максим, создающие высокую плотность огня. В том числе сдвоенные и счетверенные.
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1k
Vovan Petroff 14 минут назад
Ну-ка, что за перемена?
То не шутки - бой идет.
Встал один и бьет с колена
Из винтовки в самолет.

Трехлинейная винтовка
На брезентовом ремне,
Да патроны с той головкой,
Что страшна стальной броне.

Бой неравный, бой короткий,
Самолет чужой, с крестом,
Покачнулся, точно лодка,
Зачерпнувшая бортом.

Накренясь, пошел по кругу,
Кувыркается над лугом, -
Не задерживай - давай,
В землю штопором въезжай!

Сам стрелок глядит с испугом:
Что наделал невзначай.
Скоростной, военный, черный,
Современный, двухмоторный -

Самолет - стальная снасть -
Ухнул в землю, завывая,
Шар земной пробить желая
И в Америку попасть.

Александр Твардовский, «Василий Теркин»
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6k
Pravednik84 20 минут назад
Немецкие зенитчики морально очень страдали от низкой эффективности своей стрельбы по В-17 и В-24 - эти живучие самолёты упорно не хотели падать. На самом деле их огонь приносил им весьма неслабую пользу - по возвращению самолёты вставали на ОЧЕНЬ длительный ремонт. Впоследствии был выпущен циркуляр, обязывающий командиров время от времени проводить эту разъяснительную работу.
Вероятнее всего подобная работа проводилась среди зенитчиков всех стран, но в моей памяти почему то отметился именно немецкий.
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128
Alex Burov 40 минут назад
Почему нет? Даже сейчас. Если расстояние и навыки позволят.
Попадание в двигатель или винт может его поломать к собачьим рогам.
А сейчас если попасть по пассажирскому, тот вообще как воздушный шарик разорвется пополам
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3k
Kozlodoev Час назад
Как говорят охотники: не выстрелил- уже промазал.
Я бы сказал, что это высказывание охотникам куда менее к лицу, чем бойцам. Думаю, что когда пули звенели по обшивке, у пилотов люфтваффе сжимались сфинктеры, и эфыективность их работы снижалась.
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2k
Дмитрий Круглов Час назад
Не смеют крылья черные
Над Родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
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1k
анатолий горленко Час назад
Как сказал философ: не нужно путать маловероятное с абсолютно невозможным.
Посему смысл в ведЕнии огня есть.
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130
Liberman Час назад
шансы как и встретить динозавра на улице 50\50 - или встретишь или нет.
так же и тут: 50\50 или собьешь или нет.
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13k
Сергей 2 часа назад
Фильм вспомнил! Давно не показывали, а фильм замечательный!
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1k
Лёха 2 часа назад
Таптор, ошмывки исправь...
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