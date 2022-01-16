Безумная причина, почему Николай II запрещал солдатам носить каски во время Первой мировой войны

У большей части русских солдат, как и у британских или французских, в первые годы Первой мировой войны на голове красовалась простая фуражка, лишь у немцев тогда был знаменитый остроконечный шлем Пикельхельм, но даже он был создан всего лишь из вареной кожи. У большей части европейских армий не было ничего и близко похожего на металлические каски.

Никакая практичная металлическая каска просто не могла бы остановить высокоскоростную пулю, так считали в военных штабах, так какой тогда в них смысл? Металлические шлемы и каски казались пережитком прошлого, больше связанным с римлянами и рыцарями, чем с современными армиями.

Однако, европейцы очень быстро осознали катастрофическую ошибку и ввели в свои армии обязательное ношение касок уже через год после начала войны, в то время как Российская империя во главе с Николаем II наотрез отказывалась снабжать солдат металлическими защитными головными уборами достаточно длительное время.

Почему?

Сейчас подробнее расскажем об этом в нашей новой статье:

Никто не был готов к такой современной войне и её последствиям