Рождённые оккупацией: судьба детей, которые появились от связи женщин с немецкими захватчиками

Занимавшийся изучением этого вопроса историк Б. Н. Ковалев привел в качестве страшного примера следующий случай: жительница северо-западной части страны родила за время оккупации двоих детей от немцев. А когда в деревню пришли красноармейцы, принесла малышей, положила на дорогу и убила камнем с криком «Смерть немецким оккупантам!».

Некоторые немцы даже пытались в 2000-х отыскать прижитых от русских женщин детей. Но в основной массе найденные сыновья и дочери не хотели иметь с биологическим отцами никаких дел. А многие «плоды оккупации» так ничего и не узнали: матери унесли с собой в могилу тайну их рождения, чтобы не ломать жизнь своим детям.