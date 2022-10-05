Рождённые оккупацией: судьба детей, которые появились от связи женщин с немецкими захватчиками

Сколько их было – детей, родившихся от немцев – уже никто точно и не скажет. Ведь специального учёта никто не вёл: было не до того.
Есть предположение, что у нас эта цифра превышает 100 тыс. человек. Немчики и фашистята. Так пренебрежительно называли таких детей в народе. А их матерей – шоколадницами и фашистскими подстилками.
Да, случались иногда действительно искренние чувства и настоящая романтика. Но 90% таких случаев – это банальное изнасилование. Связь для нацистов могла закончиться в буквальном случае смертельно: за женщину могли отомстить партизаны. К тому же контакты с «унтерменшами» запрещались немцам на законодательном уровне: это не только порочило арийскую расу, но и выступало причиной порчи арийской крови. Несмотря на показательные судебные процессы, такие отношения процветали на оккупированных территориях повсеместно.
Многие женщины осознанно шли на такую связь. И их нельзя осуждать, ведь голод и собственные умирающие дети заставят совершить еще и не такое. Некоторые предпочитали терпеть одного мужчину в надежде на защиту от прочих домогательств. Других прельщала красивая жизнь. Случались и действительно искренние романы, основанные на любви.
Небольшое количество борделей в тылу не в состоянии было справиться с потребностями нацистов. К тому же была проблема с персоналом: в них работали в основном жрецы любви, привезенные с собой: русские, за исключением немногочисленных женщин и до войны занимавшихся проституцией, не шли туда даже под страхом смерти.
Кроме борделей нацисты создавали и так называемые театральные группы. Понятно, что это была только ширма, за которой скрывались те же самые бордели. Разъезжающие по прифронтовой полосе с выступлениями труппы после представления садились за стол с выпивкой. Дальше понятно.
Еще одна категория вступавших в связь с фашистами – это женщины-подпольщицы. Они терпели всяческие унижения и переступали через себя, чтобы добыть важную для партизан информацию.
Откровенных и открытых гонений в отношении таких детей и их матерей в стране не было. В отличие от Европы. К примеру, во Франции «горизонтальных коллаборационисток» сажали в тюрьмы, стригли наголо и водили по улицам, нередко обнаженными. В Нидерландах в мае 1945 года расстреляли порядка 500 женщин, вступавших в связь с немцами. В Норвегии около 1,5 тыс. таких матерей приговорили к исправительным работам, а детей принудительно изъяли и поместили в детские дома. Известно, что «немецкую икру» даже использовали для испытаний медицинских препаратов.
Надо сказать, что многих советских женщин снедал такой жгучий стыд, что они даже собственноручно расправлялись с нежеланными младенцами после возвращения Красной армии. Одни подделывали документы, другие бежали в другие населенные пункты, опасаясь доноса соседей.
Занимавшийся изучением этого вопроса историк Б. Н. Ковалев привел в качестве страшного примера следующий случай: жительница северо-западной части страны родила за время оккупации двоих детей от немцев. А когда в деревню пришли красноармейцы, принесла малышей, положила на дорогу и убила камнем с криком «Смерть немецким оккупантам!».
Некоторые немцы даже пытались в 2000-х отыскать прижитых от русских женщин детей. Но в основной массе найденные сыновья и дочери не хотели иметь с биологическим отцами никаких дел. А многие «плоды оккупации» так ничего и не узнали: матери унесли с собой в могилу тайну их рождения, чтобы не ломать жизнь своим детям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Как-то на приеме пациентка поведала мне такую историю. Была у нее бабка, которая по молодости партизанила в лесах Белоруссии. Однажды попал ее отряд в окружение. Почти всех в бою постреляли, а бабку (в ту пору молодую девку) взяли в плен. Видать, немцы рассчитывали на то, что смогут немало ценной инфы выудить у юной диверсантки.
Дело было к ночи, заперли в сарае и охрану выставили в количестве одного Фрица. В какой-то момент надзиратель решил, что русская фройляйн вполне годна для реализации его давних сексуальных фантазий и, на правах победителя, решил овладеть ею. Одним словом, фашист таки сделал это. Но бабка оказалась не из слабонервных. Воспользовавшись тем, что фриц на высоте оргазма потерял всякий контроль над собой, юная партизанка изловчившись, сняла с его пояса нож и наделала в его теле несколько сверхкомплектных дыр.
Доведя Ганса до неживого состояния и отдав тем самым долг Родине и лично товарищу Сталину, девушка невозбранно покинула расположение немецкой части (прихватив, естественно, трофейный МП) и скрылась в родном лесу...
Заканчивая свой рассказ, пациентка вздохнув, сказала: "Так моя бабушка убила моего дедушку...""
В СССР всё правильно делали.
Не важно от кого главное кем воспитают.
Собственно, наверное и объявляли в массовом порядке. Да так потом в могилу свои тайны и поуносили.