Феномен советской армии: почему одно упоминание о банде Рокоссовского наводило на фашистов ужас?

Вне зависимости от причин и предыстории бойцы особого подразделения отличались невероятным упорством и стойкостью. Боевое крещение они прошли во время Курской битвы. Некоторые части не выдерживали натиска фрицев, тогда как штрафники держались до конца, не уступив ни шага в районе вверенного им участка – станции Поныри. Под шквальным огнем и непрерывными атаками они потеряли 143 человек убитыми. Больше 350 получили ранения, но выстояли.

Далее батальон перебросили на наступательное направление в области Орла. Ему необходимо было любой ценой взять заданную высоту. Об атаке, начавшейся с наступлением темноты, рассказывал очевидец Семён Басов – боец того самого полка: