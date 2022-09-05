Две войны русской «солдата-девицы»

Её насильно возвращали домой с фронта. Но отважную девушку это не останавливало, и она снова рвалась в бой.
Во время Первой мировой на передовую женщин практически не пускали. Разве что только в редких случаях. В основном они работали в тылу в качестве сестер милосердия, ухаживали за ранеными.
Но в любом правиле есть исключения. И имя этому исключению – Кира Башкирова. Когда началась война, девушке было всего 16 лет. Она была студенткой высшего женского училища в Вильнюсе. И прекрасно понимала, что никто ее на фронт не отпустит. По крайней мере, законно.
Что делать? Бежать. Кира отрезала роскошные косы, продала кое-какие ценности и на вырученные деньги отправилась в Лодзь. Там, использовав ученическое удостоверение своего двоюродного брата Николая Попова, добилась зачисления в 88-ой Петровский пехотный полк.
«Коля» неоднократно ходил в разведывательные рейды. Юному бойцу даже удалось взять «языка» во время одной из вылазок. Причем, единолично, поскольку напарник был ранен и не в состоянии ей помочь. Героя, точнее, героиню наградили Георгиевским крестом 4-й степени.
Родным Кира все рассказала, написав письмо. А пол научилась скрывать: мылась отдельно, научилась говорить низким голосом и старалась ничем не выделяться на фоне товарищей.
Все вскрылось, когда девушке пришлось лечь в госпиталь. Командиры дали распоряжение немедленно отправить Башкирову в тыл. Но награду оставили и даже написали благодарственное письмо.
Отправить-то отправили, но домой упорная Кира не доехала. Она снова как Николай Попов примкнула к другой части, чтобы самоотверженно биться с неприятелем. Во время одного из боев и была ранена. Секрет лже-Попова снова был раскрыт в госпитале. После этого Башкирова направила запрос о разрешении ей служить уже от своего имени. И была счастлива, когда его одобрили. Теперь уже на законных основаниях она стала бойцом 30-го Сибирского стрелкового полка, в составе которого сражалась вплоть до конца 1917 года.
После войны Башкирова выбрала мирную, но тоже очень важную профессию: организовала детский дом. Когда началась Вторая мировая, она опять не смогла остаться в стороне. На тот момент Кире Александровне Лопатиной (по мужу), матери двух детей, было уже за 40. Безумных подвигов юности она, конечно, повторять не стала, да и не смогла бы. Но значимый посильный вклад в общее дело внесла: женщина работала в военном госпитале Мурманска, неоднократно ассистировала хирургам во время операций, брала самых тяжелых больных.
Заслуги и вклад женщины в победу в двух войнах оценили: Кира Александровна была награждена медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Советского Заполярья».
Источник:
АНТИФИШКИ
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