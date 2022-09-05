Две войны русской «солдата-девицы»

Во время Первой мировой на передовую женщин практически не пускали. Разве что только в редких случаях. В основном они работали в тылу в качестве сестер милосердия, ухаживали за ранеными.

Но в любом правиле есть исключения. И имя этому исключению – Кира Башкирова. Когда началась война, девушке было всего 16 лет. Она была студенткой высшего женского училища в Вильнюсе. И прекрасно понимала, что никто ее на фронт не отпустит. По крайней мере, законно.