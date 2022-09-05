FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2281 пост • 797 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Две войны русской «солдата-девицы»

Две войны русской «солдата-девицы»

Автор:
05 сентября 2022 14:19
Сообщество : Военное
Метки: Девушка   Кира Башкирова   бой   вторая мировая война   героизм   обман   подвиг   полк   солдат   
335
4

Её насильно возвращали домой с фронта. Но отважную девушку это не останавливало, и она снова рвалась в бой.

Во время Первой мировой на передовую женщин практически не пускали. Разве что только в редких случаях. В основном они работали в тылу в качестве сестер милосердия, ухаживали за ранеными.

Но в любом правиле есть исключения. И имя этому исключению – Кира Башкирова. Когда началась война, девушке было всего 16 лет. Она была студенткой высшего женского училища в Вильнюсе. И прекрасно понимала, что никто ее на фронт не отпустит. По крайней мере, законно.


×
×

Что делать? Бежать. Кира отрезала роскошные косы, продала кое-какие ценности и на вырученные деньги отправилась в Лодзь. Там, использовав ученическое удостоверение своего двоюродного брата Николая Попова, добилась зачисления в 88-ой Петровский пехотный полк.

«Коля» неоднократно ходил в разведывательные рейды. Юному бойцу даже удалось взять «языка» во время одной из вылазок. Причем, единолично, поскольку напарник был ранен и не в состоянии ей помочь. Героя, точнее, героиню наградили Георгиевским крестом 4-й степени.

Родным Кира все рассказала, написав письмо. А пол научилась скрывать: мылась отдельно, научилась говорить низким голосом и старалась ничем не выделяться на фоне товарищей.

Все вскрылось, когда девушке пришлось лечь в госпиталь. Командиры дали распоряжение немедленно отправить Башкирову в тыл. Но награду оставили и даже написали благодарственное письмо.


Отправить-то отправили, но домой упорная Кира не доехала. Она снова как Николай Попов примкнула к другой части, чтобы самоотверженно биться с неприятелем. Во время одного из боев и была ранена. Секрет лже-Попова снова был раскрыт в госпитале. После этого Башкирова направила запрос о разрешении ей служить уже от своего имени. И была счастлива, когда его одобрили. Теперь уже на законных основаниях она стала бойцом 30-го Сибирского стрелкового полка, в составе которого сражалась вплоть до конца 1917 года.


После войны Башкирова выбрала мирную, но тоже очень важную профессию: организовала детский дом. Когда началась Вторая мировая, она опять не смогла остаться в стороне. На тот момент Кире Александровне Лопатиной (по мужу), матери двух детей, было уже за 40. Безумных подвигов юности она, конечно, повторять не стала, да и не смогла бы. Но значимый посильный вклад в общее дело внесла: женщина работала в военном госпитале Мурманска, неоднократно ассистировала хирургам во время операций, брала самых тяжелых больных.

Заслуги и вклад женщины в победу в двух войнах оценили: Кира Александровна была награждена медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Советского Заполярья».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Девушка   Кира Башкирова   бой   вторая мировая война   героизм   обман   подвиг   полк   солдат   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Vladimir 2 минуты назад
Вот где железная леди!!! А то Тетчер, мля, а теперь ещё и Лиз, туда же мля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48263



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Украинцы в Испании попытались затеять скандал с россиянином, но не на того напали
Украинцы в Испании попытались затеять скандал с россиянином, но не на того напали
«Снимите, пожалуйста, платочек»: в Тюмени пятиклассницу не пустили в школу из-за хиджаба
«Снимите, пожалуйста, платочек»: в Тюмени пятиклассницу не пустили в школу из-за хиджаба
Набирающие популярность в сообществах
Борщ. Суп такой… красного цвета. Из капусты
Борщ. Суп такой… красного цвета. Из капусты
Возвращение американцев на Луну вновь откладывается
Возвращение американцев на Луну вновь откладывается
Премьера новых защищенных смартфонов от Blackview
Премьера новых защищенных смартфонов от Blackview
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#сарказм#кино#криминал#страна#подборка
#Юмор#история#картинки#фотографии#Россия#Приколы#сатира#скандал
#животные#люди#факты#в мире#комментарии#прикол#Разное
Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене Возьмите под контроль свой смартфон: 3 совета по цифровой гигиене Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью Волейболист потратил €700 тысяч думая, что встречается с бразильской моделью С топором против 50 фашистов. Подвиг Дмитрия Овчаренко С топором против 50 фашистов. Подвиг Дмитрия Овчаренко В последний бой с сапёрной лопаткой: малоизвестный подвиг шахтёров-добровольцев под Одессой В последний бой с сапёрной лопаткой: малоизвестный подвиг шахтёров-добровольцев под Одессой Девушка-боец ММА снова показала свое лицо после поединка Девушка-боец ММА снова показала свое лицо после поединка Реально ли сбить самолет выстрелом из винтовки? Реально ли сбить самолет выстрелом из винтовки?

На что жалуетесь?

Вернуться