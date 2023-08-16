15 любопытных фотографий разных интересностей

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Мы всегда замечаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам, и главное в повседневности не потерять любопытство. А жизнь ежедневно продолжает нам доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться. В этом посте вы увидите фотографии интересных вещей.
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6. Исследователи обнаружили в Антарктиде монстра. Новый вид морских чудищ — антарктическая звезда-клубника. Цвет существа может варьироваться от очень ярких и насыщенных фиолетовых оттенков до темно-красного цвета. Помимо 20 конечностей у монстра ест
12. Пример заботы о природе: вместо того, чтобы срубить дерево для линии электропередачи, рабочие просто проделали дыру в кроне
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