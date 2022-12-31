17 любопытных изображений различных редкостей

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Даже если мы этого не осознаем, мир полон увлекательных вещей, которые могут нас удивить по-настоящему. В этом посте вы увидите изображения интересных находок со всего мира.
Во время поездки на Мадагаскар я увидел гигантский баобаб. Эти деревья наполняются водой, чтобы пережить сезон засухи, они вырастают на 1 см в окружности в год
Испытательный центр робототехники в Китае, выглядит пугающе
Озеро Богория в Кении находится в вулканическом регионе и славится гейзерами, горячими источниками и фламинго
Самому старому косметическому крему для лица в мире 2000 лет (с древнеримских времен), и на крышке до сих пор сохранились следы от пальцев
Кровать - пианино, изготовленная Smith & Co в 1885 году. В настоящее время хранится в Бруклинском музее
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Слово "автобус" сокращение от автомобиль-омнибус, то есть в него по определению не могут запрягать лошадей.
Вообще-то пианино довольно тяжелая штука. Так что не мало сил наверное нужно приложить для приготовления кровати в боевую готовность
Очень похоже что какие то первобытные пришли и обложили камнями опоры моста или эстакады камнями . Плиты явно более ранней эпохи .