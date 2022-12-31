17 любопытных изображений различных редкостей

Даже если мы этого не осознаем, мир полон увлекательных вещей, которые могут нас удивить по-настоящему. В этом посте вы увидите изображения интересных находок со всего мира.

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Во время поездки на Мадагаскар я увидел гигантский баобаб. Эти деревья наполняются водой, чтобы пережить сезон засухи, они вырастают на 1 см в окружности в год 0 Источник:

Популяция белоголовых орланов восстановилась 0 Источник:

Испытательный центр робототехники в Китае, выглядит пугающе

Невероятный замок из песка 0 Источник:

Озеро Богория в Кении находится в вулканическом регионе и славится гейзерами, горячими источниками и фламинго

Потрясающий автопортрет этой художницы 0 Источник:

У кальмаров есть зубы в присосках 0 Источник:

Самому старому косметическому крему для лица в мире 2000 лет (с древнеримских времен), и на крышке до сих пор сохранились следы от пальцев 0 Источник:

Футбольные стадионы выглядят как гигантские глаза, если смотреть сверху 0 Источник:

Невероятно крутая лестница на горе Хуа, Китай 0 Источник:

Этрусская землеройка - одно из самый маленьких млекопитающих в мире, весом 1,8 граммов 0 Источник:

Кровать - пианино, изготовленная Smith & Co в 1885 году. В настоящее время хранится в Бруклинском музее 0 Источник:

Автобус, в который запрягали лошадей, 1890 год 0 Источник:

Гебекли Тепе, храмовый комплекс в Турции, построенный около 9500 годах до нашей эры 0 Источник:

Этому бонсаи 116 лет 0 Источник:

Потрясающая резьба по дереву 0 Источник: