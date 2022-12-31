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17 любопытных изображений различных редкостей

17 любопытных изображений различных редкостей

Автор:
31 декабря 2022 14:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любопытные   Удивить   находки   различные   редкости   увлекательные   фотографии   
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Даже если мы этого не осознаем, мир полон увлекательных вещей, которые могут нас удивить по-настоящему. В этом посте вы увидите изображения интересных находок со всего мира.

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Метки: Любопытные   Удивить   находки   различные   редкости   увлекательные   фотографии   
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15  комментариев
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9k
Ф Ив 2 часа назад
На фотографии не автобус, в который запрягали лошадей, а омнибус (от лат. omnibus "всем, для всех, каждому, для каждого", форма дат. падежа мн. числа лат. omnis "каждый") многоместная повозка на конной тяге, вид городского общественного транспорта, характерный для второй половины XIX века.
Слово "автобус" сокращение от автомобиль-омнибус, то есть в него по определению не могут запрягать лошадей.
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6k
Axel 11 минут назад
"Кровать - пианино..."

Вообще-то пианино довольно тяжелая штука. Так что не мало сил наверное нужно приложить для приготовления кровати в боевую готовность
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39k
turyst 43 минуты назад
Новогоднее застолье близится...

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42k
Мойша 54 минуты назад
Комментарий к фото
Вообще то эта хрень называется дилижанс или омнибус.
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Гебекли Тепе, храмовый комплекс в Турции, построенный около 9500 годах до нашей эры

Очень похоже что какие то первобытные пришли и обложили камнями опоры моста или эстакады камнями . Плиты явно более ранней эпохи .
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Поручик Ржевский рекомендует
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Кольчатый цецилий - да это же Чужой!
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