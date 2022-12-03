17 любопытных фотографий диковинных находок

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Есть увлекательные фотографии, которые говорят больше, чем тысяча слов. Это редкости, которые засняли путешественники, или просто неожиданные вещи, которые удивили фотографа. В этом посте вы увидите самые яркие из них.
Эта 15-летняя девочка была принесена в жертву 500 лет назад. Она сохранилась так хорошо, потому что была заморожена во время сна и хранилась в сухом холодном месте
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Лондонский кинотеатр Electric Cinema с кожаными креслами и двуспальными кроватями с бархатной обивкой, скамеечками для ног, кашемировыми одеялами и услугами официанта, доставляющего еду и коктейли на ваше место
Джадав Пайенг из Ассама, Индия, посреди леса, который он создал на огороженном участке, сажая деревья каждый день в течение почти 37 лет
Кресло-качалка с резным деревянным каркасом, изготовленное в России в 19 веке. Каркас кресла вырезан в виде сидящего человеческого скелета
Керамическая банка, наполненная тысячами бронзовых монет, обнаруженная на месте резиденции самурая XV века к северу от Токио, Япония
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Так в жертву или сна???