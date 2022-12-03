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17 любопытных фотографий диковинных находок

17 любопытных фотографий диковинных находок

Автор:
03 декабря 2022 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Диковинные   Любопытные   Неожиданные   находки   увлекательные   удивили   яркие   
1715
17
Есть увлекательные фотографии, которые говорят больше, чем тысяча слов. Это редкости, которые засняли путешественники, или просто неожиданные вещи, которые удивили фотографа. В этом посте вы увидите самые яркие из них.
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Метки: Диковинные   Любопытные   Неожиданные   находки   увлекательные   удивили   яркие   
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7  комментариев
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8k
Mauritanien 38 минут назад
Эта... была принесена в жертву.... Она сохранилась так хорошо, потому что была заморожена во время сна...

Так в жертву или сна???
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
Комментарий к фото
Какая же это банка? Это бутылка!
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
Комментарий к фото
На самом деле - нет. Было тут уже.
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19k
Corvus Corax Полчаса назад
Комментарий к фото
Уточнять надо. Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Есть и другая станция метро.
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953
D. K Полчаса назад
Нет..это не гугл перевод. Это древний алиэкспресский.
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