17 любопытных фотографий диковинных находок

Есть увлекательные фотографии, которые говорят больше, чем тысяча слов. Это редкости, которые засняли путешественники, или просто неожиданные вещи, которые удивили фотографа. В этом посте вы увидите самые яркие из них.

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Эта 15-летняя девочка была принесена в жертву 500 лет назад. Она сохранилась так хорошо, потому что была заморожена во время сна и хранилась в сухом холодном месте 0 Источник:

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Милая статуя в Бельгии, с мостовой вместо одеяла 0 Источник:

Это "Книга имён" в Освенциме. В ней указаны имена всех известных жертв Холокоста 0 Источник:

Этот реалистичный камень в форме мяса из Тайваня с "прожилками" 0 Источник:

Прекрасно сохранившаяся окаменелость возрастом 500 миллионов лет 0 Источник:

Станция метро "Авиамоторная" Москва 0 Источник:

Aseroe rubra, гриб известный как "анемон вонючий" 0 Источник:

Участок леса, в который ударила молния 0 Источник:

Лондонский кинотеатр Electric Cinema с кожаными креслами и двуспальными кроватями с бархатной обивкой, скамеечками для ног, кашемировыми одеялами и услугами официанта, доставляющего еду и коктейли на ваше место 0 Источник:

Ресторан в Бангкоке уже более 45 лет непрерывно готовит и подает один и тот же суп 0 Источник:

Джадав Пайенг из Ассама, Индия, посреди леса, который он создал на огороженном участке, сажая деревья каждый день в течение почти 37 лет 0 Источник:

Кресло-качалка с резным деревянным каркасом, изготовленное в России в 19 веке. Каркас кресла вырезан в виде сидящего человеческого скелета 0 Источник:

Ятрышник обезьяний, орхидея 0 Источник:

Древнеегипетские ложки, датируемые 1500-2000 годами до нашей эры 0 Источник:

Керамическая банка, наполненная тысячами бронзовых монет, обнаруженная на месте резиденции самурая XV века к северу от Токио, Япония 0 Источник: