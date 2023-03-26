13 любопытных фотографий необычных вещей

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Мы проводим слишком много времени в делах и хлопотах. И часто забываем, сколько удивительного и необычного нас окружает. Взгляните на эти увлекательные и познавательные фотографии всяких редкостей.
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3. Заброшенное место в Саудовской пустыне, Одинокий замок, строительство которого бросили на полпути
4. Храм Ват Па Маха Чеди Кео в Си Каео, Таиланд, построен монахами в 1984 году из пивных бутылок, и строительство продолжается
5. В Тоскане возродили традицию времён чумы. Во время пандемии бары и рестораны начали использовать "винные окна", которые раньше были памятниками архитектуры
6. Этого кита называют “Бегущий по лезвию”, потому что он выжил после того, как в 2001 году его порезал корабельный винт
10. "Первооткрыватель мира"- круизное судно, совершавшее чартерные рейсы с экспедициями по всему миру. Заброшено в 2000 году на Соломоновых островах после столкновения с рифом
13. Британский продукт 1920-х годов, представляет собой навигатор в форме часов. К нему прилагались небольшие сменные инструкции, которые прокручивались вручную, чтобы увидеть, по каким дорогам двигаться во время вождения.
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