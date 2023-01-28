18 увлекательных изображений разных необычностей

2000
17
2
Мир огромен и удивителен, и невозможно счесть все его чудеса. И к сожалению, мы не можем объять необъятное, и нам удаётся увидеть воочию лишь небольшой процент всех этих редкостей. В этом посте вы увидите увлекательные и познавательные изображения.
Кривая церковь в Греции
В греческом городке Ропото есть церковь, наклоненная под углом 17 градусов. Здесь можно столкнуться с непредсказуемыми реакциями организма. Дело не в ошибке строителей, а в стихийном бедствии. В 2012 году произошёл оползень.
Водно-болотный парк озера Хаоян, Китай
Редкий стеклянный осьминог, впервые обнаружен в 1918 году. Непрозрачны только глаза, зрительный нервы и пищеварительный тракт
Храм Кайласа в пещерах Эллора, Махараштра, Индия - это мегалит, высеченный из одной скалы, и он считается одним из самых замечательных пещерных храмов в Индии
Брок Браун - самый высокий подросток в мире, сфотографирован со своей матерью и сестрой. Его рост составляет 2 метра 30 сантиметров
Пражская библиотека была спроектирована так красиво, что ее превратили в художественный музей
Источник:
Ссылки по теме:
- 17 увлекательных изображений любопытных редкостей
- 17 любопытных изображений различных редкостей
- 15 содержательных и занимательных фотографий обо всём на свете
- 15 познавательных фотографий интересных находок
- 15 старых фотографий, которые показывают, как сильно изменился мир
Новости партнёров