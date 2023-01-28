18 увлекательных изображений разных необычностей

Мир огромен и удивителен, и невозможно счесть все его чудеса. И к сожалению, мы не можем объять необъятное, и нам удаётся увидеть воочию лишь небольшой процент всех этих редкостей. В этом посте вы увидите увлекательные и познавательные изображения.

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Роскошные автомобили, сделанные из запчастей, найденных на свалке 0 Источник:

У оленя Карибу линяют рога 0 Источник:

Кусок золота слева стоит столько же, сколько серебро справа 0 Источник:

Голубая ямная гадюка 0 Источник:

Потухший вулкан в Чанг Я, Вьетнам 0 Источник:

Красивый снимок с воздуха Бора-Бора, Французская Полинезия 0 Источник:

Кривая церковь в Греции В греческом городке Ропото есть церковь, наклоненная под углом 17 градусов. Здесь можно столкнуться с непредсказуемыми реакциями организма. Дело не в ошибке строителей, а в стихийном бедствии. В 2012 году произошёл оползень.

Водно-болотный парк озера Хаоян, Китай

Редкий стеклянный осьминог, впервые обнаружен в 1918 году. Непрозрачны только глаза, зрительный нервы и пищеварительный тракт 0 Источник:

Храм Кайласа в пещерах Эллора, Махараштра, Индия - это мегалит, высеченный из одной скалы, и он считается одним из самых замечательных пещерных храмов в Индии 0 Источник:

Палестинский художник делает рисунки на кактусовых деревьях 0 Источник:

Брок Браун - самый высокий подросток в мире, сфотографирован со своей матерью и сестрой. Его рост составляет 2 метра 30 сантиметров 0 Источник:

Пражская библиотека была спроектирована так красиво, что ее превратили в художественный музей 0 Источник:

На этом столе можно увидеть все сорта помидоров 0 Источник:

Невероятный шоколадный фонтан в отеле 0 Источник:

Самая уродливая собака в мире 0 Источник:

Гигантский лифт в Музее искусств Лос-Анджелес 0 Источник: