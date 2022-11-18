Почему в Японии такие низкие небоскребы и какой была первая высотка в Токио

Японцы не строят высоких зданий, и высочайшее сооружение страны почти в три раза меньше Бурдж-Халифы: почему так получилось?
Япония — одна из немногих развитых стран, где высота зданий не превышает 300 метров, так почему же японцы решили остановиться на этой цифре?
Япония в конце XIX столетия старалась не отставать и, вдохновившись западным примером, также построила свои высотки. Первый небоскреб в Стране восходящего солнца появился в Осаке в 1889 году, а через год высотку построили и в столице. Оба они назывались рёункаку, что с японского дословно переводится как «башня до небес».
В 39-метровом рёункаку Осаки было 9 этажей: сегодня это кажется скромной цифрой, но для тех времен это было по-настоящему грандиозное сооружение. Самым известным рёункаку стал небоскреб в Токио. 12-этажное здание в высоту достигало 52 метров, оно стало символом японской столицы на несколько десятилетий.
Токийский рёункаку символизировал модернизацию Японии, его изображали на буклетах для путешественников, на открытках, так что все гости, попавшие в Японию, обязательно посещали небоскреб. Для самих японцев рёункаку также стал любимым местом отдыха. Здесь и правда было чем заняться, ведь башня была торговым центром. Внутри большую часть этажей занимали магазины — их было около сорока, тут продавали товары из разных уголков света. На первых этажах расположились художественная галерея и музыкальный зал, где чаще всего давали концерты иностранные музыканты. Наверху башни было несколько обзорных площадок, с которых открывался вид на Токио, а в ясный день даже было видно Фудзи. Ну и самое главное для того времени — в здании был установлен лифт, и оно было полностью электрифицировано.
Увы, небоскреб просуществовал недолго, примерно треть века. Дело в том, что конструкция оказалась не особо прочной. Каркас здания был сделан из дерева, так как для японских архитекторов это был традиционный материал, с ним они прекрасно умели работать. Фасад токийского рёункаку выложили из кирпича. Однако при строительстве не было учтено, что Страна восходящего солнца находится в зоне сейсмической активности.
Спустя четыре года после открытия токийской высотки, в 1894 году, произошло землетрясение, но она его стойко выдержала. Правда, после происшествия здание решили усилить металлическими конструкциями. К сожалению, следующая катастрофа, случившаяся 1 сентября 1923 года, была безжалостнее. Японцы прозвали ее Великим землетрясением Канто, и токийская башня частично обрушилась. Три недели власти думали над дальнейшей судьбой главного символа Токио, в итоге его решили снести.
Что касается 39-метрового небоскреба Осаки, то его ждала та же участь: в конце 1920-х годов его также разрушили.
С тех пор в Японии очень высокие требования к строительству высоток. Все здания выше пятидесяти метров должны соответствовать строжайшим стандартам. В других уголках Азии часто небоскребы больше 400 метров, но в Японии самый больший небоскреб гораздо ниже: это 300-метровый Abeno Harukas в Осаке. Всего же по всему архипелагу чуть более 270 зданий, высота которых превышает 150 метров (именно начиная с такой высоты сооружение обычно называют небоскребом). Так что вряд ли в Японии когда-нибудь появятся сверхбольшие высотки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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