Почему в Японии такие низкие небоскребы и какой была первая высотка в Токио

Япония — одна из немногих развитых стран, где высота зданий не превышает 300 метров, так почему же японцы решили остановиться на этой цифре?

Япония в конце XIX столетия старалась не отставать и, вдохновившись западным примером, также построила свои высотки. Первый небоскреб в Стране восходящего солнца появился в Осаке в 1889 году, а через год высотку построили и в столице. Оба они назывались рёункаку, что с японского дословно переводится как «башня до небес».