Кто построил эту странную огромную башню посреди небольшого японского города

Эта необычная башня имеет высоту более 180 метров и, можно сказать, является "доминирующей высотой" японского города Тондабаяси (это недалеко от Осаки). В каком-то смысле она стала городской достопримечательностью, но туристов туда особо не водят.
Дело в том, что эта башня – штаб-квартира так называемой Церкви Абсолютной Свободы. Не будем, будучи плохо знакомыми с этой организацией, что-то говорить о ней, кроме того, что в 1937-м году её уже распускали, а руководство было арестовано японскими властями.
В 1947-м организация собралась заново и с тех пор не закрывалась. У неё также есть приверженцы в различных странах, в том числе в Европе и Америке, но основные "прихожане", конечно, японцы. По собственным оценкам организации, у неё в мире около миллиона "прихожан".
Интересно, что сами обитатели этой штаб-квартиры называют её "Башней мира" с посвящением "всем погибшим во всех войнах за всю историю человечества". Почему при этом башня выглядит именно так – не очень понятно.
Рассказывают, что внутри башни есть помещение, где хранятся в виде микрофильмов (сложенных в золотой контейнер) все известные имена людей, погибших в результате конфликтов – имеются ввиду войны, по всей видимости. Сколько записано имён, как они обновляются и т.п. – об этом не рассказывается. Может просто придуманная легенда.
Башня возведена в 70-х годах прошлого века, а её необычные изгибы – результат необычной технологии строительства, когда на железобетонные конструкции цемент распыляется под воздействием давления сжатого воздуха, проще говоря, разбрызгивается.
Периодически это здание попадает в японские новости, поскольку является местом проведения традиционного и довольно масштабного фейерверка. Происходит это 1 августа, когда последователи Церкви Абсолютной Свободы празднуют день смерти её основателя. Говорят, салют состоит из примерно 25 тысяч выстрелов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- На японских полях вновь появились гигантские звери из соломы
- Зачем в Дании построили странный район в виде кругов, в которые заключены дома
- 18 удивительных архитектурных сооружений, над чьим дизайном словно поработали инопланетяне
- Мост в квартиру: в Каире строят трассу, проходящую в полуметре от окон жителей многоэтажек
- Что находится внутри Пизанской башни, и продолжает ли она падать сегодня?