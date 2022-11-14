Кто построил эту странную огромную башню посреди небольшого японского города

Дело в том, что эта башня – штаб-квартира так называемой Церкви Абсолютной Свободы. Не будем, будучи плохо знакомыми с этой организацией, что-то говорить о ней, кроме того, что в 1937-м году её уже распускали, а руководство было арестовано японскими властями.

В 1947-м организация собралась заново и с тех пор не закрывалась. У неё также есть приверженцы в различных странах, в том числе в Европе и Америке, но основные "прихожане", конечно, японцы. По собственным оценкам организации, у неё в мире около миллиона "прихожан".