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Кто построил эту странную огромную башню посреди небольшого японского города

Кто построил эту странную огромную башню посреди небольшого японского города

Автор:
14 ноября 2022 09:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   башня   в мире   здание   сооружение   стройка   фото   
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Эта необычная башня имеет высоту более 180 метров и, можно сказать, является "доминирующей высотой" японского города Тондабаяси (это недалеко от Осаки). В каком-то смысле она стала городской достопримечательностью, но туристов туда особо не водят.

Дело в том, что эта башня – штаб-квартира так называемой Церкви Абсолютной Свободы. Не будем, будучи плохо знакомыми с этой организацией, что-то говорить о ней, кроме того, что в 1937-м году её уже распускали, а руководство было арестовано японскими властями.

В 1947-м организация собралась заново и с тех пор не закрывалась. У неё также есть приверженцы в различных странах, в том числе в Европе и Америке, но основные "прихожане", конечно, японцы. По собственным оценкам организации, у неё в мире около миллиона "прихожан".

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Интересно, что сами обитатели этой штаб-квартиры называют её "Башней мира" с посвящением "всем погибшим во всех войнах за всю историю человечества". Почему при этом башня выглядит именно так – не очень понятно.

Рассказывают, что внутри башни есть помещение, где хранятся в виде микрофильмов (сложенных в золотой контейнер) все известные имена людей, погибших в результате конфликтов – имеются ввиду войны, по всей видимости. Сколько записано имён, как они обновляются и т.п. – об этом не рассказывается. Может просто придуманная легенда.

Башня возведена в 70-х годах прошлого века, а её необычные изгибы – результат необычной технологии строительства, когда на железобетонные конструкции цемент распыляется под воздействием давления сжатого воздуха, проще говоря, разбрызгивается.

Периодически это здание попадает в японские новости, поскольку является местом проведения традиционного и довольно масштабного фейерверка. Происходит это 1 августа, когда последователи Церкви Абсолютной Свободы празднуют день смерти её основателя. Говорят, салют состоит из примерно 25 тысяч выстрелов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Япония   башня   в мире   здание   сооружение   стройка   фото   
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1  комментарий
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ГГалка 22 секунды назад
ох уж эти япошки.. такие выдумщики
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