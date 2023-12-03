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Японцы ходят на свидание в масках

Японцы ходят на свидание в масках

Автор:
03 декабря 2023 10:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Япония   в мире   люди   маски   свидание   факты   фото   
913
6

Преодолеть стеснение иногда просто невозможно, тем более замкнутым японцам-отаку (любителям аниме). Но им же тоже хочется найти себе пару, потому специально для них в Японии устраивают дейтинги для стеснительных – в масках Пикачу!

Вы так меньше стесняетесь?

Вы бы стали меньше стесняться, если бы на быстрые свидания вам надо было прийти не со своим лицом, а в маске Дораэмона или покемона? Мне сомнительно, но японцам так легче.

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Потому что ни один не снял маску во время мероприятия, хотя это было не запрещено. А может, это японское чувство плеча и не желание выделяться, теперь уже из группы людей в масках.

- Я бы никогда не смогла заговорить противоположным полом без этой маски, - призналась девушка в маске зайца.

Так что есть мнение, что устроить такой спид-дейтинг японцам посоветовали психологи. Низкая рождаемость и запредельное количество людей, выбирающих жить в одиночестве, растет с каждым годом.

Японские власти предпринимают слабые шаги в демографической политике, и с каждым годом ситуация усугубляется. В то время как маркетологи только ее провоцируют – создают кафе со столиками на одного, тортики на день рождения на одного, туры выходного дня на одного человека.

Пока власти пытаются поднять демографию, коммерция сделала все, чтобы даже традиционно парные вещи в Японии можно было сделать в одиночку. Квинтэссенция этого – СВИДАНИЕ НА ОДНОГО.

Клиенту скидывают программу прогулки и бронируют столик с красивым видом в конце пути, чтобы он провел так свой выходной вместо того, чтобы наладить социальные связи.

Вырваться потом из комфорта одиночества, как признаются японцы, практически нереально.

Быть инкогнито не дешево

Такой дейтинг стоит даже дороже обычного (может, потому что маска входит в цену). Парни должны заплатить 4 тысячи иен, а девушки в четыре раза меньше – всего 1 000 иен.

Как ни странно, половина из участников нашли себе пару. Наверное, считают, что второго такого шанса не будет. Или второй раз они пойти сюда не решатся, потому надо «брать, что дают».

С другой стороны, это показывает, что быть одинокими японцы не хотят. Пусть и культура «живи один» их изо всех сил к этому подталкивает.

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Метки: Япония   в мире   люди   маски   свидание   факты   фото   
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Ебобо...
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2k
Igor Grishaev 15 минут назад
-Открой личико, Гюльчатай! А-а-а, нет, нет, не надо!!!
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17k
a_komolow Полчаса назад
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13k
кира 56 минут назад
Зачем? Они и так все на одно лицо.
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273
Змей кира Полчаса назад
Не согласен!
Если посмотреть фильмы Куросавы, тех же "Семь самураев", то можно удивиться, насколько разные мордахи у японцев.
У Куваева тоже интересные ролики про Японию, там разнообразия хватает.
Просто у них проблемы с головой, да ещё и масс-культура давит...
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13k
Copycat Час назад
люди сами себя в рамки загоняют, раньше нелюдимых людей называли "затворниками" и это не сильно поощрялось обществом - и люди как то старались раскрепоститься, избавиться от комплексов, а сейчас это наоборот поощряется - вот вам и результат) воспитанно много людей без навыков социализации которые просто не могут существовать в обществе, и ни кто их не подтолкнул меняться в лучшую сторону, по этому они не могут найти себе пару и соответственно падает демография
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16k
GROMOZEKA Час назад
Ты гляди ка!
До сих пор последствия бомбардировки действуют
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