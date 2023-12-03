Японцы ходят на свидание в масках

Преодолеть стеснение иногда просто невозможно, тем более замкнутым японцам-отаку (любителям аниме). Но им же тоже хочется найти себе пару, потому специально для них в Японии устраивают дейтинги для стеснительных – в масках Пикачу!
Вы так меньше стесняетесь?
Вы бы стали меньше стесняться, если бы на быстрые свидания вам надо было прийти не со своим лицом, а в маске Дораэмона или покемона? Мне сомнительно, но японцам так легче.
Потому что ни один не снял маску во время мероприятия, хотя это было не запрещено. А может, это японское чувство плеча и не желание выделяться, теперь уже из группы людей в масках.
- Я бы никогда не смогла заговорить противоположным полом без этой маски, - призналась девушка в маске зайца.
Так что есть мнение, что устроить такой спид-дейтинг японцам посоветовали психологи. Низкая рождаемость и запредельное количество людей, выбирающих жить в одиночестве, растет с каждым годом.
Японские власти предпринимают слабые шаги в демографической политике, и с каждым годом ситуация усугубляется. В то время как маркетологи только ее провоцируют – создают кафе со столиками на одного, тортики на день рождения на одного, туры выходного дня на одного человека.
Пока власти пытаются поднять демографию, коммерция сделала все, чтобы даже традиционно парные вещи в Японии можно было сделать в одиночку. Квинтэссенция этого – СВИДАНИЕ НА ОДНОГО.
Клиенту скидывают программу прогулки и бронируют столик с красивым видом в конце пути, чтобы он провел так свой выходной вместо того, чтобы наладить социальные связи.
Вырваться потом из комфорта одиночества, как признаются японцы, практически нереально.
Быть инкогнито не дешево
Такой дейтинг стоит даже дороже обычного (может, потому что маска входит в цену). Парни должны заплатить 4 тысячи иен, а девушки в четыре раза меньше – всего 1 000 иен.
Как ни странно, половина из участников нашли себе пару. Наверное, считают, что второго такого шанса не будет. Или второй раз они пойти сюда не решатся, потому надо «брать, что дают».
С другой стороны, это показывает, что быть одинокими японцы не хотят. Пусть и культура «живи один» их изо всех сил к этому подталкивает.
Источник:
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Если посмотреть фильмы Куросавы, тех же "Семь самураев", то можно удивиться, насколько разные мордахи у японцев.
У Куваева тоже интересные ролики про Японию, там разнообразия хватает.
Просто у них проблемы с головой, да ещё и масс-культура давит...
До сих пор последствия бомбардировки действуют