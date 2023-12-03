Японцы ходят на свидание в масках

Потому что ни один не снял маску во время мероприятия, хотя это было не запрещено. А может, это японское чувство плеча и не желание выделяться, теперь уже из группы людей в масках.

- Я бы никогда не смогла заговорить противоположным полом без этой маски, - призналась девушка в маске зайца.