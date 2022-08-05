Зачем японцы указывают в резюме группу крови

Шансы стать начальником значительно выше у обладателей первой группы крови. Вы спросите, а откуда это взялось? Дело в том, что у обладателей разных групп крови разный темперамент. Японцы верят, что обладатели первой группы являются более амбициозными, чем представители других групп крови. Поэтому подавляющее большинство японских руководителей люди с первой группой крови.

А вот если нужен обычный работник, то следует нанимать людей со второй группой крови. Они усидчивы, педантичны, хорошо справляются с рутиной.

А если у вас третья группа крови, то вы не годитесь для офисной работы. И вам бесполезно подавать резюме. Зато дизайнеры, композиторы, журналисты, повара, художники получаются отличными.