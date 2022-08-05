Зачем японцы указывают в резюме группу крови

Для японцев группа крови все равно что для нас знаки зодиака. Японцы принимают важные решения в жизни на основе группы крови: кого повысить в должности, за кого выйти замуж, с кем общаться и так далее. Хотите удивить японца? Скажите ему, что не знаете свою группу крови. Для них это невозможно представить.
Кэцуке-гата
Тест на определение группы крови называется Кэцуке-гата. Он обязателен для каждого японца. Без него невозможно устроиться на работу. По той простой причине, что по группе крови определяют, кем будет работать данный сотрудник, годится ли он в начальники или будет простым исполнителем всю жизнь.
Шансы стать начальником значительно выше у обладателей первой группы крови. Вы спросите, а откуда это взялось? Дело в том, что у обладателей разных групп крови разный темперамент. Японцы верят, что обладатели первой группы являются более амбициозными, чем представители других групп крови. Поэтому подавляющее большинство японских руководителей люди с первой группой крови.
А вот если нужен обычный работник, то следует нанимать людей со второй группой крови. Они усидчивы, педантичны, хорошо справляются с рутиной.
А если у вас третья группа крови, то вы не годитесь для офисной работы. И вам бесполезно подавать резюме. Зато дизайнеры, композиторы, журналисты, повара, художники получаются отличными.
Самая слабая группа крови — четвертая. Обладатели этой группы, как правило, имеют проблемы с общением. Среди них много так называемых хикикомори — неприкаянных людей, которые нигде не работают и сидят на шее у родственников.
Официально теорию Кэцуке-гата в Японии не признают. А неофициально — попробуйте участвовать в любых выборах в Японии. Если у вас не первая группа крови, шанс попасть в бюллетень для голосования невелик.
А еще в каждом ресторане вам предложат блюда, специально подходящие к вашей группе крови. Попросить консультанта в магазине подобрать вам одежду по группе крови – обычное дело для японки. Кстати, вы знали, что во время примерки японки одевают на головы бумажные пакеты?
Так что если вы планируете завязать отношения с японцами, неважно какие – личные или деловые – правильно будет узнать у них группу крови, и уже исходя их этого строить планы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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