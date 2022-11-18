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Образцовые деревушки Британии, которые строили промышленники для своих работников

Образцовые деревушки Британии, которые строили промышленники для своих работников

Автор:
18 ноября 2022 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   деревушки Британии   люди   промышленники   работники   факты   фото   
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Они были идеальны для жизни, да и сейчас выглядят совершенно очаровательно.

Корпоративные города можно найти во всех странах: фактически это населенный пункт, который вырос вокруг крупного предприятия, для того чтобы в нем жили работники. Например, Припять была, можно сказать, корпоративным городом.

В Великобритании такие населенные пункты появились на несколько веков раньше, и, пожалуй, нигде больше не было таких уникальных городов. На это есть причина: они были вовсе не городками, а деревушками, их до сих пор называют Model Villages, или «образцовые деревни».

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Когда-то таких деревень было около 400 по всей стране. Но появлялись они не вокруг какого-нибудь горнодобывающего комплекса, образцовые деревни росли рядом с небольшими предприятиями, которые занимались мыловарением или изготовлением шоколада.

Первая из таких деревушек появилась еще в конце XVIII века. Фактически промышленники строили вокруг своих фабрик небольшие уютные городки для работников. Образцовые деревни резко контрастировали с перенаселенными районами крупных городов, где жили рабочие. Здесь были открытые пространства, гораздо лучше уровень жизни и качество жилья.

На самом деле промышленники при создании деревень руководствовались своим вкусом: так, бараки портили вид идиллической сельской местности, и этот вид владельцы предприятий наблюдали из окна своей виллы. Поэтому аккуратные городки, которые вырастали рядом с фабриками, отстраивались из эстетических соображений хозяина этих территорий.

Но все же эстетикой и красотой внешнего вида образцовые деревни не ограничивались. Многие насчитывали несколько сотен домов, и владельцы предприятий пытались организовать для сотрудников образование и культурные развлечения. Поэтому тут отстраивались не только дома, были общества трезвости, а также клубы по интересам, где прививали любовь к литературе, искусству, музыке.

Например, одна из таких деревень — Порт-Санлайт, она была построена вокруг мыловаренного предприятия. За первое пятнадцатилетие XX века тут отстроили 800 домов, в которых проживали 3500 человек. Владелец этого города продвигал программы социального обеспечения, образования и культурного досуга.

Удивительно, некоторые держатели фабрик еще тогда пришли к выводу, что более здоровая среда, комфортное жилье, а также счастье работников повышают производительность, в дальнейшем это помогает предприятию расти.

Постепенно образцовые деревни стали примером для подражания: в соседних странах также перенимали британский опыт.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   деревушки Британии   люди   промышленники   работники   факты   фото   
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1  комментарий
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 23 минуты назад
да да...а это их спальные места...очень щедрые работодатели всегда были в Бриташе..
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