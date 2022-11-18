Образцовые деревушки Британии, которые строили промышленники для своих работников

Корпоративные города можно найти во всех странах: фактически это населенный пункт, который вырос вокруг крупного предприятия, для того чтобы в нем жили работники. Например, Припять была, можно сказать, корпоративным городом.

В Великобритании такие населенные пункты появились на несколько веков раньше, и, пожалуй, нигде больше не было таких уникальных городов. На это есть причина: они были вовсе не городками, а деревушками, их до сих пор называют Model Villages, или «образцовые деревни».