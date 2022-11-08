Любопытные факты об острове Врангеля

В Северном Ледовитом океане расположился остров Врангеля. Казалось бы, чем может уникальна эта Богом забытая русская земля, на которую недавно заявили свои претензии американцы? Пока только через прессу, к счастью.
Но это совершенно фантастическое место. Давайте расскажу подробнее.
Покрытый тундрой остров славится невероятно сложной погодой - здесь девять месяцев в году стоят сильные морозы, нередки ураганы скоростью под 140 км/ч. Зимой температура легко падает до минус 60 градусов по Цельсию.
Да, остров носит имя Врангеля. Но вовсе не того, который "черный барон, готовит нам царский трон...". Иначе б в советское время остров давно б сорок раз переименовали. Место названо в честь своего первооткрывателя - жившего в начале XIX-го века шведа на русской службе, исследователя Фернинанда Врангеля.
Сам Фердинанд Врангель, увы, на острове высадиться не смог - видел лишь его очертания в густом тумане. Но остров все равно Российское географическое общество посчитало достойным назвать его именем. А большевики не осмелились переименовать.
Остров Врангеля стал одной из основ легенды о земле Санникова. Таинственной теплой и населенной людьми суше далеко за Полярным кругом.
В 1920-е годы у России отобрать остров Врангеля попытались канадцы. Высадили тут свою экспедицию, воткнули флаг Британской империи, на полном серьезе заявили свои права на эту землю. Но наша страна в ответ прислала к острову военный корабль с пушками - канонерскую лодку "Красный Октябрь". И чужеземцев как ветром сдуло...
Сам остров Врангеля, самый северный в России заповедник, является осколком некогда существовавшего великого материка Берингия. И потому сохранил немало реликтовых видов растений и животных, уникальный природный мир, давно исчезнувший в других местах. Не зря судя ежегодно прибывает по нескольку сот туристов. Поглядеть в естественных условиях на белых мишек, моржей, северных оленей и овцебыков.
И, да, последний в мире мамонт, карликовый, жил и вымер именно здесь. Всего около 4-х тысяч лет тому назад, когда полным ходом уже возводились древнеегипетские пирамиды. Найденные на острове Врангеля кости мамонтов радикально изменили представление о гибели этого животного - ранее считалось, что последние мамонты приказали долго жить еще 15 тысяч лет назад, как минимум.
Чукчи называют это место Умкилир - то есть, "земля, где живут белые медведи". И остров Врангеля реально место самой большой тусовки белых мишек в мире. Своего рода их огромный роддом. Здесь каждый год на свет появляется в уютных берлогах на свет около полутысячи мишек.
В советское время здесь была основана военная база, комендантом которой был в 1950-е годы был майор Федор Куликов - отец супруги Джохара Дудаева Аллы. Тут же жили и метеорологи. Сегодня из людей на острове Врангеля постоянно пребывает группа ученых-исследователей Арктики. Тут же располагается и база министерства обороны России "Полярная звезда".
Источник:
АНТИФИШКИ
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В России что, обращают внимания на свои земли только тогда когда на них начинают претендовать другие?
Американцы,обратите внимание на Питер особенно зимой, может тогда власти займутся уборкой снега?