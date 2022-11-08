Любопытные факты об острове Врангеля

Сам Фердинанд Врангель, увы, на острове высадиться не смог - видел лишь его очертания в густом тумане. Но остров все равно Российское географическое общество посчитало достойным назвать его именем. А большевики не осмелились переименовать.

Остров Врангеля стал одной из основ легенды о земле Санникова. Таинственной теплой и населенной людьми суше далеко за Полярным кругом.