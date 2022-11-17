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19 фотографий заброшенных зданий, обладающих пугающей привлекательностью

19 фотографий заброшенных зданий, обладающих пугающей привлекательностью

Автор:
17 ноября 2022 10:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: атмосферно   в мире   заброшка   здание   удивительно   фото   
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Человеческая цивилизация создала архитектуру. Люди строят здания, но некоторые из них остаются заброшенными.

И так одиноко и загадочно выглядят эти пустующие объекты, оставленные своими создателями на произвол судьбы, природы и вандалов. Такие места обретают некую потустороннюю красоту, манят и пугают. Мы собрали для вас несколько фотографий.


Природа поглощает этот заброшенный японский отель

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Заброшенная станция метро под Манхэттенским округом

Красивый витраж в заброшенном элитном ресторане с видом на Лиссабон, Португалия

Заброшенный сталелитейный комбинат Bethlehem Steel

Динозавры не вымерли, их просто забросили

Старый зелёный дом

Прекрасный заброшенный замок во Франции

Коровы в заброшенной хижине в Килрикиле, Голуэй, Ирландия

Последний заброшенный дом на разрушающемся острове

Заброшенные горки

Отель в Европе

Опустевшая библиотека в Детройте

Красочная заброшенная часовня XVII века

Заброшенный особняк XIX века в стиле модерн

Заброшенный отель, заросший плющом

Руины семинарии Святой Марии

Более известны как «Адский дом». Когда-то здесь была римско-католическая семинария, которая действовала с 1860-х до 1970-х годов. Из-за отсутствия регистрации она была вынуждена закрыть свои двери. 
Несколько частей до сих пор сохранились, одна из которых включает этот алтарь. Говорят, что его разрисовал местных художник, но его имя пока неизвестно. 
Территория получила название «Адский дом» после слухов о том, что алтарь стал местом колдовства и ритуалов. Двое местных жителей подтвердили это, даже заявив, что они часто находят свечи и другие предметы, оставленные после этих практик.


Красота заброшенной шахты

Насосная станция

Уникальный витраж в заброшенной церкви

Источник:

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Метки: атмосферно   в мире   заброшка   здание   удивительно   фото   
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