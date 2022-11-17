19 фотографий заброшенных зданий, обладающих пугающей привлекательностью

Более известны как «Адский дом». Когда-то здесь была римско-католическая семинария, которая действовала с 1860-х до 1970-х годов. Из-за отсутствия регистрации она была вынуждена закрыть свои двери.

Несколько частей до сих пор сохранились, одна из которых включает этот алтарь. Говорят, что его разрисовал местных художник, но его имя пока неизвестно.

Территория получила название «Адский дом» после слухов о том, что алтарь стал местом колдовства и ритуалов. Двое местных жителей подтвердили это, даже заявив, что они часто находят свечи и другие предметы, оставленные после этих практик.