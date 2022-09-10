14 самых красивых мест Греции, которые оказались заброшенными и стали призраками

Путешествие в подобные места помогают по-другому взглянуть на человеческую цивилизацию, осознать, как она меняется, понять силу природы и эфемерность всей нашей жизни и мира целом. Сегодня мы предлагаем взглянуть на забытые уголки Греции, а запечатлел их фотограф Димитрий Буррио (Dimitri Bourriau) из Франции. Он уже около десяти лет интересуется наследием, созданным человеком, но находящимся в заброшенном состоянии. Влюбился в эту тему он после поездки на кладбище военных кораблей, и теперь фотограф ездит по миру, чтобы запечатлеть исчезающую от наших глаз историю.

Круизный лайнер, который сел на мель и многие годы разрушается под воздействием моря