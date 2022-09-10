14 самых красивых мест Греции, которые оказались заброшенными и стали призраками

Греция чудесна не только своими пляжами, лазурным морем и древней архитектурой, здесь полно мест, которые давно оставили люди.
Путешествие в подобные места помогают по-другому взглянуть на человеческую цивилизацию, осознать, как она меняется, понять силу природы и эфемерность всей нашей жизни и мира целом. Сегодня мы предлагаем взглянуть на забытые уголки Греции, а запечатлел их фотограф Димитрий Буррио (Dimitri Bourriau) из Франции. Он уже около десяти лет интересуется наследием, созданным человеком, но находящимся в заброшенном состоянии. Влюбился в эту тему он после поездки на кладбище военных кораблей, и теперь фотограф ездит по миру, чтобы запечатлеть исчезающую от наших глаз историю.
Круизный лайнер, который сел на мель и многие годы разрушается под воздействием моря
Старинный паровоз, найденный в лесах Греции
Сказочный замок, из которого словно в одно мгновение пропала вся королевская семья и придворные
Проржавевшие корабли — особенные локации Греции
Еще один корабль, на этот раз ржавеющий на берегу
Заброшенный дом с заброшенным самолетом на крыше
Корабль-призрак
Огромная антенна, которая из-за ненадобности теперь заброшена
Красивый особняк, который даже немного жалко
И даже заброшенный аэропорт с самолетом, который несколько десятилетий не поднимался в воздух
Церковь, медленно сползающая с горы
Когда-то тут кипела жизнь и отдыхали туристы
Старый локомотив, притаившийся в зелени
Когда-то тут были термальные бани, а сегодня от них остались лишь воспоминания
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АНТИФИШКИ
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