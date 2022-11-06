Былое величие: 16 жутких и загадочных заброшенных мест на территории бывшего СССР

Ховринская больница - это одиннадцатиэтажная заброшенная и недостроенная больница в Москве. Ныне не существует. Она традиционно попадала во всевозможные не официальные рейтинги самых страшных мест планеты. Строить многопрофильную больницу начали в 80-е годы. Она была рассчитана на 1 300 коек. Остановили строительство через 5 лет, когда все корпуса уже были возведены. По иронии судьбы, все последующие десятилетия ховринская больница не спасала, а калечила и отнимала жизни. Здесь «прописались» бомжи, наркоманы и любители острых ощущений. Несчастные случаи на территории больные были печальной данностью.

Больница долгое время была предметом судебных разбирательств, рассматривались проекты по завершению строительства, но в итоге здание снесли осенью 2018 года.

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