Былое величие: 16 жутких и загадочных заброшенных мест на территории бывшего СССР

Когда-то могучая коммунистическая империя не жалела средств ни на оборону, ни на науку. И от Тихого океана до Европы возвышались нацеленные в космос огромные антенны, и прятались в лесах секретные военные бункеры.
С развалом Союза содержание многих из этих объектов наследникам оказались не по карману. Вот лишь несколько сооружений из тысяч спрятанных по горам и лесам секретных и не очень объектов.
Шар под Дубной
В лесу под Дубной можно найди огромный полый шар диаметром примерно 18 метров. Сделать самим это будет сложновато, но местные жители всегда с охотой расскажут, как добраться до местной «достопримечательности». С высоты птичьего полета шар можно принять за НЛО, однако в действительности это диэлектрический колпак для параболической антенны космической связи. Перевозили колпак вертолетами, однако во время транспортировки лопнул трос. Вывозить купол оказалось слишком проблематичным мероприятием. Сделан он, к слову, из стеклопластика сотовой структуры. В нем многократно усиливается любой шум и издается мощное эхо.
Ховринская больница
Ховринская больница - это одиннадцатиэтажная заброшенная и недостроенная больница в Москве. Ныне не существует. Она традиционно попадала во всевозможные не официальные рейтинги самых страшных мест планеты. Строить многопрофильную больницу начали в 80-е годы. Она была рассчитана на 1 300 коек. Остановили строительство через 5 лет, когда все корпуса уже были возведены. По иронии судьбы, все последующие десятилетия ховринская больница не спасала, а калечила и отнимала жизни. Здесь «прописались» бомжи, наркоманы и любители острых ощущений. Несчастные случаи на территории больные были печальной данностью.
Больница долгое время была предметом судебных разбирательств, рассматривались проекты по завершению строительства, но в итоге здание снесли осенью 2018 года.
Крымская АЭС
Недостроенная атомная станция, которая расположена недалеко от города Щелкино. Первые проектные расчеты были сделаны еще в 1964 году. Началось строительство в 1975 году. Предполагалось, что данная АЭС обеспечит электроэнергией весь полуостров Крым. Она также должна была стать отправной точкой для дальнейшего развития промышленности в этих местах. Первый реактор планировалось запустить в 1989 году, стройка шла без каких-либо отклонений. Однако пошатнувшаяся экономика СССР вместе с трагедией на Чернобыльской АЭС поставили крест на крымском проекте. На тот момент на станцию потратили более 500 млн советских рублей, а на складах было материалов и оснащения еще на 250 млн советских рублей. Все это было разворовано в последующие годы. Стоит добавить, что крымская АЭС попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая дорогая электростанция данного типа.
Балаклава
В 2003 году, впервые за 46 лет своего существования, база подводных лодок Балаклава впервые предстала на всеобщее обозрение. Сегодня это исключительно туристический объект, а некогда база была одним из самых секретных объектов Советского союза. В огромном подземном комплексе находились подводные лодки. База могла выдержать ядерную атаку мощнейшими зарядами и строилась на случай атомной войны. База состоит из водного канала, сухого дока, многочисленных складов разного профиля и корпусов для военнослужащих. Закрыт объект был в 1994 году, после того, как из него вывели последнюю подводную лодку. Долгие годы гордость Советского союза просто разворовывалась.
Объект 221
Недалеко от Севастополя, помимо уже упомянутой базы для ремонта подводных лодок, можно найти еще один некогда секретный объект Советского союза. Речь идет о бункере – объект 221. У его было много названий, однако за всеми ними скрывался запасной командный пункт Черноморского флота. Найти объект можно под деревней Морозовкой. Это был настоящий подземный город. Строить его начали в 1977 году. Объект лежит на глубине 200 метров, где расположено 4 этажа корпусов. Общая площадь подземной части комплекса – 17 тысяч кв.м. На сегодняшний день объект полностью разграблен и разорен.
Атомный маяк на мысе Анива
На Сахалине можно найти мыс Анива, где расположен уникальный атомный маяк. Маяк имеет высоту девятиэтажного дома. Раньше в нем могло дежурить до 12 человек. На сегодняшний день, этот некогда уникальный комплекс полностью разграблен мародерами и не функционирует.
Ракетный комплекс «Двина»
Крах Советского союза «подарил» бывшим республикам огромный арсенал самого разного оружия, в том числе и пусковые шахты. Так, под столицей Латвии, в лесах, можно найти некогда уникальный секретный пусковой комплекс «Двина». Построен он в 1964 году. Это огромный комплекс, состоящий из бункеров и пусковых шахт, большая часть которых на сегодняшний день затоплена. Посещать комплекс крайне не рекомендуется из-за остатков там чрезвычайно ядовитого ракетного топлива.
Цех №8 завода «Дагдизель»
В Каспийске, что в Дагестане, можно найти уникальный заводской цех, построенный прямо на воде. Относился цех к заводу «Дагдизель». Строили его для испытания морских видов вооружений, в частности разнообразных торпед и ракет. Завод был уникальным для СССР. Строили его на котловане объемом 530 тысяч кубометров, который выкопали при помощи специальных снарядов. В него был установлен «массив», на который позже опустили цельнометаллическую 14-метровую конструкцию. Общая площадь построенного цеха превышает 5 тысяч кв.м. Станция была оборудована для постоянного проживания и работы. Однако к середине 60-х годов 20 века проект свернули за ненадобностью из-за слишком быстро меняющихся тенденций в области проектировки оружия. С тех самых пор здание заброшено и постепенно разрушается Каспийским морем.
Лопатинский фосфоритный рудник
Недалеко от города Вокресенск, что в Московской области, можно без особого труда найти огромный рудник по добыче фосфоритов. Это месторождение является уникальным в Европе и самым крупным. Первые разработки здесь начались еще в 30-е годы 20 века. На многочисленных карьерах работали все виды многоковшовых экскаваторов: гусеничные, рельсовые и шагающие. У рельсовых экскаваторов было специальное оборудование для передвижения рельс. С 90-х годов рудник фактически заброшен, карьеры залиты водой, а дорогостоящая спецтехника просто гниет под открытым небом.
Станция изучения ионосферы
В Змееве, районном городе в Харьковской области Украины, можно найти уникальную станцию изучения ионосферы. Построена она была почти перед самым развалом СССР. Она была прямым аналогом американского проект «Харп», что развернут на Аляске и успешно действует по сей день. Советский комплекс состоял из нескольких антенных полей и одной гигантской параболической антенны с диаметром в 25 метров. К сожалению после развала Союза станция оказалась никому не нужна. Сегодня невероятно дорогое научное оборудование просто гниет или разворовывается сталкерами и охотниками за цветными металлами.
«Северная корона»
Первоначально гостиница «Северная корона» в Санкт-Петербурге носила название «Петроградская». Строить ее начали в 1988 году. Славится гостиница не своей красотой, а огромным количеством несчастных случаев во время строительства. Не добавило комплексу популярности и то, что в его стенах от сердечного приступа скончался митрополит Иоанн сразу после освещения здания.
Ускоритель элементарных частиц
В СССР мог быть свой адронный коллайдер. Уникальный комплекс начали строить в Московской области, в Протвино в конце 80-х годов. Как не трудно догадаться развал СССР фактически поставил крест на научном проекте. Для коллайдера уже был полностью готов 21-километровый тоннель. На объект даже начали завозить оборудование. Работы продолжались и после, однако очень вяло. Финансирование буквально хватало только на освещение приходящих в негодность тоннелей.
«Нефтяные камни»
В Азербайджане можно найти настоящий морской город. Речь идет о так называемых «нефтяных камнях». Появился он после того, как советские геологи в 40-х годах 20 века нашли в Каспийском море огромные залежи нефти. Благодаря развитию добычи появился целый город на насыпях и металлических эстакадах. Прямо на воде строились электростанции, больницы, девятиэтажные дома и многое другое! Всего на воде было около 200 платформ с жителями. Общий километраж улиц составил 350 км. Однако появившаяся позже дешевая сибирская нефть поставила крест на местной добыче, и город пришел в упадок.
Заброшенная ракетная шахта, Кекава, Латвия
Неподалеку от городка Кекава находится бывшее расположение комплекса Р-12У. Он состоял из 4-х пусковых шахт и центрального бункера управления и технической поддержки.
Территорию окружал тройной периметр из забора и колючей проволоки, за которой круглосуточно дежурили автоматчики, а местность просматривалась с вышек. Но военные покинули базу уже в 1980–х, увезли все ценное–секретное, а потом в начале 1990–х пришли мародеры и утащили все, что только могли. Даже выпукло–вогнутые двери весом больше тонны срезали и сдали на металлолом.
Загоризонтная РЛС Дуга, Припять, Украина
Титаническое сооружение, построенное в 1985 году для обнаружения запусков межконтинентальных баллистических ракет, могло бы успешно функционировать и по сей день, но на деле проработало меньше года.
Гигантская антенна высотой 150 метров и длиной 800 потребляла такое количество электроэнергии, что была построена практически вплотную к Чернобыльской АЭС, и, естественно, прекратила свою работу вместе со взрывом станции. В настоящий момент в Припять и в том числе к подножию РЛС возят экскурсии, но забираться на 150-метровую рискуют лишь единицы.
Семипалатинский ядерный полигон, Казахстан, Семипалатинск
Семипалатинский ядерный полигон — первый и один из крупнейших ядерных полигонов СССР, также известный как «СИЯП» — Семипалатинский испытательный ядерный полигон. С 1949 по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 468 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе: 125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушных, 8 высотных); 343 испытательных ядерных взрыва под землей (из них 215 в штольнях и 128 в скважинах). Последний взрыв на полигоне был осуществлён 19 октября 1989 года. 29 августа 1991 года Семипалатинский полигон был закрыт правительством Казахской ССР.
В опасных зонах бывшего полигона радиоактивный фон до сих пор доходит до 10-20 миллирентген в час. Несмотря на это, на полигоне до сих пор живут люди.
Источник:
АНТИФИШКИ
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местные жители настолько "доброжелательны", что все известные дороги, ведущие к этому "шару" они "заминировали" используя разного рода и вида острые металлические "изделия", которые пропарывают колёса автомобилей.
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Насчёт Балаклавы автор тоже "загнул крюка", ибо там находится прекрасный музей и все внутренности не такие, как на фото от автора