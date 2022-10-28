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18 удивительных архитектурных сооружений, над чьим дизайном словно поработали инопланетяне

18 удивительных архитектурных сооружений, над чьим дизайном словно поработали инопланетяне

Автор:
28 октября 2022 09:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: архитектура   в мире   здание   искусство   креатив   удивительно   фантазия   фото   
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Архитектура — это искусство. А искусство требует от человека фантазии и творчества. У некоторых этого не отнимать, поэтому они с удовольствием воплощают в реальность все свои безумные идеи.

Но иногда гении-инженеры и архитекторы заходят слишком далеко в своём деле, и под их чутким руководством рождается новое сооружение из мира фантастики. И, взглянув раз на такое здание с ни на что похожим дизайном, вам точно больше не захочется видеть перед собой скучные и серые небоскрёбы шумного города.


Отель, Зутеланде, Нидерланды

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Удивительные небоскрёбы из Британской Колумбии, Канада


Балкон в жилом доме, Мельбрун, Австралия


Отель Shoreditch в Лондоне, Великобритания


Mi’Costa Hotel Residences, Чешме, полуостров Измир в Турции


Администрация порта, Антверпен, Бельгия

В 2017 году здание администрации порта Антверпена было даже номинировано на премию «Дизайн года».


Кунстхаус в городе Грац, Австрия

Кунстхаус Грац — музей современного искусства, который был открыт в 2003 году. Из-за необычного дизайна здания музей ещё называют «дружелюбным инопланетянином».


Центральная мечеть, Кёльн, Германия


Библиотека Гейзеля, Калифорния, США


Торговый центр Facts Emporia, Мальмё, Швеция


Национальный музей ковра, Баку, Азербайджан


Жилой дом «Волна» в Вайле, Дания


Свадебная часовня в Хиросиме, Япония

Архитектор Хироси Накамура построил часовню для свадебных церемоний, внешняя форма которой символизирует единство брака.


Здание посольства США в Лондоне, Великобритания


Флагманский магазин Louis Vuitton в Гиндзе, Япония

Дизайн магазина всемирно известного бренда создаёт впечатление, что он вот-вот растает у нас на глазах. А вам так не кажется?


Большой театр, Вэньчжоу, Китай

Музей науки и техники, Ухань, Китай

Мерцающая башня Luma в Арле, Франция

Башня Luma в Арле была спроектирована и построена архитектором Френком Гери. 11 тысяч сверкающих панелей придают 56-метровой башне сказочный вид, завораживающий всех вокруг. Открытие нового украшения города и страны в целом состоялось в июне 2021 года.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: архитектура   в мире   здание   искусство   креатив   удивительно   фантазия   фото   
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14k
Patmaz Час назад
Библиотека в Минске
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8k
ron Полчаса назад
Спасибо за пост, интересно!
Такие здания еще называют "аттракционами" и основная цель их постройки - привлечение туристов. Первым подобным "аттракционом" было здание Сиднейского оперного театра.

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846
tuka Полчаса назад
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2k
Оксид Бетона Час назад

не, ну понятно, что строили люди. Но архитектор-то кто?
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185
iskra Оксид Бетона 3 минуты назад
Цитата -
"Источники гласят, что созданием пирамиды Хуфу занимался придворный архитектор, а по совместительству еще и визирь фараона, его племянник Хемион."
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