18 удивительных архитектурных сооружений, над чьим дизайном словно поработали инопланетяне

Но иногда гении-инженеры и архитекторы заходят слишком далеко в своём деле, и под их чутким руководством рождается новое сооружение из мира фантастики. И, взглянув раз на такое здание с ни на что похожим дизайном, вам точно больше не захочется видеть перед собой скучные и серые небоскрёбы шумного города.

Отель, Зутеланде, Нидерланды