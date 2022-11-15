Для чего в Африке подвешивают носорогов за ноги и катают на вертолете

Черные носороги находятся под угрозой исчезновения. В 1960-х годах на всем континенте насчитывалось 13,5 тысяч животных, но на сегодняшний день их количество не превышает и 3,5 тысяч особей. Такое катастрофическое сокращение популяции произошло из-за браконьерства. Рог носорога считается в народной медицине чудодейственным средством, именно из-за этого на животных десятилетиями велась охота. Сегодня стоимость одного рога может достигать миллиона долларов, поэтому браконьеры свирепствуют в надежде быстро разбогатеть.