Для чего в Африке подвешивают носорогов за ноги и катают на вертолете

В Африке можно увидеть летящего носорога, и это никого не удивляет.
В Африке иногда можно наблюдать весьма странную картину: вертолет вверх тормашками везет огромного носорога, привязанного за ноги. Со стороны это выглядит жестоко, однако на деле все не так, как кажется. К сожалению, это один из немногих способов сохранить популяцию этих животных.
Черные носороги находятся под угрозой исчезновения. В 1960-х годах на всем континенте насчитывалось 13,5 тысяч животных, но на сегодняшний день их количество не превышает и 3,5 тысяч особей. Такое катастрофическое сокращение популяции произошло из-за браконьерства. Рог носорога считается в народной медицине чудодейственным средством, именно из-за этого на животных десятилетиями велась охота. Сегодня стоимость одного рога может достигать миллиона долларов, поэтому браконьеры свирепствуют в надежде быстро разбогатеть.
Так как популяция животных сильно сократилась, инбридинг стал другой проблемой среди них. Из-за скрещивания родственных особей получается болезненное и генетически слабое потомство.
Единственный способ помочь избежать таких близких связей — отправить носорога в другое стадо.
Самим носорогам добраться до другого стада бывает непросто: во-первых, часто стада небольшие и находятся далеко друг от друга. Во-вторых, территория континента очень сильно фрагментирована человеческой деятельностью, поэтому площадь, где обитает стадо, постоянно сокращается. По этой причине нужна помощь человека: люди сами стали перевозить животных из одного стада в другое.
При этом зоозащитники рассматривали различные способы перевозки носорогов. Например, животное усыпляли и грузили в машину или контейнер, а затем доставляли в другое стадо. Увы, такие поездки оказались опасными: носороги часто травмировались в пути. В итоге специалисты нашли самый безопасный способ перевезти такое огромное животное — по воздуху.
Как это происходит, смотрите в видеоролике ниже.
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АНТИФИШКИ
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Я имею ввиду именно ВИДЕО, а не картинки, сменяющие друг друга?