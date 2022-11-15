FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13050 постов • 1401 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Для чего в Африке подвешивают носорогов за ноги и катают на вертолете

Для чего в Африке подвешивают носорогов за ноги и катают на вертолете

Автор:
15 ноября 2022 07:57
Сообщество : Животные
Метки: Африка   вертолет   видео   жиаотные   носорог   природа   фото   
1032
6
1

В Африке можно увидеть летящего носорога, и это никого не удивляет.

В Африке иногда можно наблюдать весьма странную картину: вертолет вверх тормашками везет огромного носорога, привязанного за ноги. Со стороны это выглядит жестоко, однако на деле все не так, как кажется. К сожалению, это один из немногих способов сохранить популяцию этих животных.

Черные носороги находятся под угрозой исчезновения. В 1960-х годах на всем континенте насчитывалось 13,5 тысяч животных, но на сегодняшний день их количество не превышает и 3,5 тысяч особей. Такое катастрофическое сокращение популяции произошло из-за браконьерства. Рог носорога считается в народной медицине чудодейственным средством, именно из-за этого на животных десятилетиями велась охота. Сегодня стоимость одного рога может достигать миллиона долларов, поэтому браконьеры свирепствуют в надежде быстро разбогатеть.

Так как популяция животных сильно сократилась, инбридинг стал другой проблемой среди них. Из-за скрещивания родственных особей получается болезненное и генетически слабое потомство.

Единственный способ помочь избежать таких близких связей — отправить носорога в другое стадо.

Самим носорогам добраться до другого стада бывает непросто: во-первых, часто стада небольшие и находятся далеко друг от друга. Во-вторых, территория континента очень сильно фрагментирована человеческой деятельностью, поэтому площадь, где обитает стадо, постоянно сокращается. По этой причине нужна помощь человека: люди сами стали перевозить животных из одного стада в другое.

При этом зоозащитники рассматривали различные способы перевозки носорогов. Например, животное усыпляли и грузили в машину или контейнер, а затем доставляли в другое стадо. Увы, такие поездки оказались опасными: носороги часто травмировались в пути. В итоге специалисты нашли самый безопасный способ перевезти такое огромное животное — по воздуху.

Как это происходит, смотрите в видеоролике ниже.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Африка   вертолет   видео   жиаотные   носорог   природа   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Mazter 56 минут назад
Двух словах - его везут потрахаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 36 минут назад
А где видеоролик?
Я имею ввиду именно ВИДЕО, а не картинки, сменяющие друг друга?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vasilykopkov 58 минут назад
Почему именно вверх ногами - тема не раскрыта...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−4
2k
Leonid Час назад
Летающие котлеты))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1063720



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дети, которых считали погибшими, почти полтора года провели на необитаемом острове
Дети, которых считали погибшими, почти полтора года провели на необитаемом острове
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
Набирающие популярность в сообществах
Заставлял ли Суворов французов прогуляться через канализацию Краковского замка?
Заставлял ли Суворов французов прогуляться через канализацию Краковского замка?
Про традиционные ценности
Про традиционные ценности
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика!

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#фотографии#девушки#США#автомобили#улыбнуло#подборка#знаменитости
#Юмор#факты#история#СССР#позитив#Россия#дтп#автомир#в мире#коты
#интересно#люди#картинки#красота#Приколы#аварии#кино#Ynews#страна#кошки
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались В Азии деревья увешаны капельницами В Азии деревья увешаны капельницами 8 животных, у которых появились сверхспособности, чтобы выжить 8 животных, у которых появились сверхспособности, чтобы выжить Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи Индийские студенты засняли, как обезьяна катается на олене Индийские студенты засняли, как обезьяна катается на олене

На что жалуетесь?

Вернуться