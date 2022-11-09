В Азии деревья увешаны капельницами

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Обычно капельницы ассоциируются с больницей - но капельницы могут и на деревьях висеть! В прямом смысле. Эти фотографии с увешанными капельницами деревьями появились на просторах китайских соцсетей, и люди никак не могли догадаться, для чего это.
Эти фото с деревьями, на которых висят капельницы со странной жидкостью, не так давно облетели китайские соцсети. Они собрали множество реакций - сначала никто не понимал, зачем на деревьях нужны эти штуки. Кто-то предположил, что это - художественная инсталляция, призванная повысить осведомленность о вырубке лесов или о загрязнении природы. Другие предположили, что это метод лечения для спасения деревьев от грибков и паразитов, или вообще вандализм.. Но все версии оказались ошибочными.
Оказывается, что эти деревья называются кинам (или кьяра) - это редкий сорт агарового дерева, что используется в парфюмерной промышленности и производстве благовоний из-за сложного и сильного аромата. А жидкость внутри капельниц - не средство для лечения, а ядовитое вещество. В результате его воздействия из этого дерева получают самую дорогую древесину в мире. Но для того, чтобы она стала такой ценной, сначала её искусственно заражают плесенью.
При заражении плесенью (phialophora parasitica) дерево выделяет разновидность темной смолы, которая и обладает уникальными ароматическими свойствами. После заражения и выделения смолы сердцевина дерева меняет структуру и аромат, и становится особо ценной - как раз её и используют в парфюмерной промышленности, в том числе в качестве эссенции для высококачественных духов.
Плантации агарового дерева есть по всей Азии, от Индонезии до Мьянмы и Вьетнама. При этом кинам, выращенный на плантации, дешевле дикого, его древесина всё ещё считается одним из самых дорогостоящих материалов в мире. Например, лишь один грамм кинама может стоить более 10 тысяч долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Почему ошибочными? Вандализм и есть. Своего рода фуа-гра. Только издеваются не над гусями-утками, а над деревом.