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В Азии деревья увешаны капельницами

В Азии деревья увешаны капельницами

Автор:
09 ноября 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Индонезия   азия   видео   дерево   деревья   истории   природа   фото   фотографии   экология   
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Обычно капельницы ассоциируются с больницей - но капельницы могут и на деревьях висеть! В прямом смысле. Эти фотографии с увешанными капельницами деревьями появились на просторах китайских соцсетей, и люди никак не могли догадаться, для чего это.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индонезия   азия   видео   дерево   деревья   истории   природа   фото   фотографии   экология   
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2  комментария
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29
Роня Час назад
"...или вообще вандализм.. Но все версии оказались ошибочными."
Почему ошибочными? Вандализм и есть. Своего рода фуа-гра. Только издеваются не над гусями-утками, а над деревом.
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