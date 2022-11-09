В Азии деревья увешаны капельницами

Эти фото с деревьями, на которых висят капельницы со странной жидкостью, не так давно облетели китайские соцсети. Они собрали множество реакций - сначала никто не понимал, зачем на деревьях нужны эти штуки. Кто-то предположил, что это - художественная инсталляция, призванная повысить осведомленность о вырубке лесов или о загрязнении природы. Другие предположили, что это метод лечения для спасения деревьев от грибков и паразитов, или вообще вандализм.. Но все версии оказались ошибочными.