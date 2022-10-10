8 животных, у которых появились сверхспособности, чтобы выжить

Некоторые животные достойны стать героями Marvel, и все благодаря их способностям. В ходе эволюции многим существам пришлось приспособится к враждебному окружающему миру, ведь в противном случае им было бы не выжить.

Например, эму не могут летать, но они способны бегать со скоростью 45-50 км/час. У них очень сильные и быстрые ноги, которые позволят с легкостью укрыться от врагов. В Австралии даже однажды была объявлена война эму: фермеры постоянно жаловались на то, что птицы разоряют посевы, поэтому власти решили их истребить. Против эму вооружились настоящими пулеметами, однако кампания не принесла желаемых результатов: птица очень быстро убегает и попасть в нее невероятно сложно.