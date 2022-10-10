8 животных, у которых появились сверхспособности, чтобы выжить

Броненосец, которого не берет пистолет, и эму, легко скрывающийся от пулеметов: животные, которых природа наделила особой силой.
Некоторые животные достойны стать героями Marvel, и все благодаря их способностям. В ходе эволюции многим существам пришлось приспособится к враждебному окружающему миру, ведь в противном случае им было бы не выжить.
Например, эму не могут летать, но они способны бегать со скоростью 45-50 км/час. У них очень сильные и быстрые ноги, которые позволят с легкостью укрыться от врагов. В Австралии даже однажды была объявлена война эму: фермеры постоянно жаловались на то, что птицы разоряют посевы, поэтому власти решили их истребить. Против эму вооружились настоящими пулеметами, однако кампания не принесла желаемых результатов: птица очень быстро убегает и попасть в нее невероятно сложно.
Другой вид, развивший суперспособность, — это жук Nosoderma diabolicum, который обитает на территории Северной Америки. С латинского языка его название переводится как «дьявольский броненосец». Это насекомое живет около восьми лет, в то время как у обычных жуков продолжительность жизни не больше восьми месяцев. Так что же помогает ему выжить? Этот крошечный жучок, в длину достигающий 2,5 сантиметра, даже не умеет летать, зато у него отличная броня. Его экзоскелет настолько прочный, что он может выдержать вес в 39 тысяч раз больше самого себя.
Это примерно столько же, если бы на человека положили 25 синих китов. Так что даже если Nosoderma diabolicum попадет под машину или на него случайно наступит человек, жучок наверняка выживет. Эти животные далеко не единственные со сверхспособностями, предлагаем вам посмотреть видеоролик, в котором автор подробно рассказывает об удивительных существах, которым удалось развить совершенно фантастический механизм выживания.
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АНТИФИШКИ
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