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Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались

Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались

Автор:
06 октября 2022 09:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кит   красота   люди   природа   удивительно   факты   фото   
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Объятия и поцелуи с китом — такое нечасто увидишь.

Киты — одни из самых величественных животных нашей планеты. Увидеть их вживую — это нечто невероятное. Но некоторым счастливчикам удается не только увидеть китов, но и дотронуться до них, а иногда даже поцеловать. Герой видеоролика оказался в числе таких счастливчиков.

Алекс Бэнки (Alex Banky) вместе с другими туристами плавал в бухте Магдалена в Мексике. В теплые воды залива каждый год приплывают серые киты для того, чтобы обзавестись потомством, поэтому тут можно наблюдать за этими морскими гигантами издалека, а иногда прямо вблизи.

Серый кит не так сильно утратил связь с землей, как другие виды китов. Например, у него сохранились вибриссы — усы, которые есть почти у всех наземных млекопитающих, а еще серые киты любят держаться недалеко от берега и постоянно заплывают в мелководные заливы для размножения.

Именно в таком мелководном заливе и произошел случай, снятый на камеру. Алекс Бэнки и другие туристы встретились с 45-тонным морским гигантом. Однако он не просто проплыл рядом с лодкой, он даже пообщался с людьми, разрешил себя погладить, обнять и даже поцеловать. Как прошла эта удивительная встреча, посмотрите в видеоролике ниже.


Источник:

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Метки: видео   животные   кит   красота   люди   природа   удивительно   факты   фото   
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3  комментария
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Babangdida Час назад
А паразиты на коже отодрать, слабо?
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−12
Хухрмухр Полчаса назад
Обнял,поцеловал,и не трахнул.Вот же скотина.Они ж туда размножаться приплывают.
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Olxi

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