Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались

Киты — одни из самых величественных животных нашей планеты. Увидеть их вживую — это нечто невероятное. Но некоторым счастливчикам удается не только увидеть китов, но и дотронуться до них, а иногда даже поцеловать. Герой видеоролика оказался в числе таких счастливчиков.

Алекс Бэнки (Alex Banky) вместе с другими туристами плавал в бухте Магдалена в Мексике. В теплые воды залива каждый год приплывают серые киты для того, чтобы обзавестись потомством, поэтому тут можно наблюдать за этими морскими гигантами издалека, а иногда прямо вблизи.