Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались

Объятия и поцелуи с китом — такое нечасто увидишь.
Киты — одни из самых величественных животных нашей планеты. Увидеть их вживую — это нечто невероятное. Но некоторым счастливчикам удается не только увидеть китов, но и дотронуться до них, а иногда даже поцеловать. Герой видеоролика оказался в числе таких счастливчиков.
Алекс Бэнки (Alex Banky) вместе с другими туристами плавал в бухте Магдалена в Мексике. В теплые воды залива каждый год приплывают серые киты для того, чтобы обзавестись потомством, поэтому тут можно наблюдать за этими морскими гигантами издалека, а иногда прямо вблизи.
Серый кит не так сильно утратил связь с землей, как другие виды китов. Например, у него сохранились вибриссы — усы, которые есть почти у всех наземных млекопитающих, а еще серые киты любят держаться недалеко от берега и постоянно заплывают в мелководные заливы для размножения.
Именно в таком мелководном заливе и произошел случай, снятый на камеру. Алекс Бэнки и другие туристы встретились с 45-тонным морским гигантом. Однако он не просто проплыл рядом с лодкой, он даже пообщался с людьми, разрешил себя погладить, обнять и даже поцеловать. Как прошла эта удивительная встреча, посмотрите в видеоролике ниже.
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