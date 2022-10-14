FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12902 поста • 1362 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Индийские студенты засняли, как обезьяна катается на олене

Индийские студенты засняли, как обезьяна катается на олене

Автор:
14 октября 2022 20:45
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   обезьяна   олень   природа   смешно   смешные животные   фото   
169
4
1
Кто откажется от бесплатного проезда? Такое случается даже в дикой природе. Например, недавно студенты в Индии засняли обезьяну, прогуливающуюся верхом на олене как ни в чём не бывало. Парочка спокойно расхаживала по кампусу местного университета.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   обезьяна   олень   природа   смешно   смешные животные   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71k
Viktor 17 часов назад
Это они любят!

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
serega57_ 15 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64109



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Сирии найдена редчайшая мозаика с изображением сцен Троянской войны
В Сирии найдена редчайшая мозаика с изображением сцен Троянской войны
Wildberries или возвращение в лихие 90-е
Wildberries или возвращение в лихие 90-е
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром!
С добрым утром!
Он должен был стать лучше, чем «Ришелье», но помешала война. Проект линкора «Гасконь»
Он должен был стать лучше, чем «Ришелье», но помешала война. Проект линкора «Гасконь»
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Люблю свиншоты

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#история#картинки#Жизнь#роль#природа#голливуд#смешно
#Юмор#Прикол#кино#забавно#новости#в мире#позитив#смех#искусство#США
#интересно#интересное#люди#подборка#СССР#фильм#Приколы#съемка#милота#фотографии
Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей Как выглядит знаменитый подмосковный замок, оцененный хозяевами в 1 миллиард рублей Камера впервые засняла рысь, атаковавшую гнездо змеи Камера впервые засняла рысь, атаковавшую гнездо змеи 20+ забавных кадров с медведями, которые вызывают улыбку 20+ забавных кадров с медведями, которые вызывают улыбку Туристка делала фото со слоном - а тот решил подшутить Туристка делала фото со слоном - а тот решил подшутить Какие же чудики: 20+ странных и смешных фото из мира дикой природы Какие же чудики: 20+ странных и смешных фото из мира дикой природы Странные и смешные фото из мира дикой природы Странные и смешные фото из мира дикой природы

На что жалуетесь?

Вернуться