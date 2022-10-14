Индийские студенты засняли, как обезьяна катается на олене

Эту парочку необычных друзей засняли в индийском городе Ченнай, на территории кампуса технического университета Мадрас. Как ни в чем не бывало, обезьяна ехала верхом на олене - и тот был совсем не против такого пассажира. Олень спокойно осматривал округу, видимо, в поисках еды, а обезьяна наблюдала за всем свысока.