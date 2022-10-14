Индийские студенты засняли, как обезьяна катается на олене

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Кто откажется от бесплатного проезда? Такое случается даже в дикой природе. Например, недавно студенты в Индии засняли обезьяну, прогуливающуюся верхом на олене как ни в чём не бывало. Парочка спокойно расхаживала по кампусу местного университета.
Эту парочку необычных друзей засняли в индийском городе Ченнай, на территории кампуса технического университета Мадрас. Как ни в чем не бывало, обезьяна ехала верхом на олене - и тот был совсем не против такого пассажира. Олень спокойно осматривал округу, видимо, в поисках еды, а обезьяна наблюдала за всем свысока.
Неизвестно, куда направлялась парочка, но кто-то из прохожих успел заснять их на видео. Ролик с ними набрал миллионы просмотров. Некоторые пользователи определили, что эти обезьяна и олень - молодые особи, и видимо, просто подружились на территории кампуса.
Это уже не первый случай такой дружбы. Известно, что дикие японские макаки тоже ездят верхом на пятнистых оленях. За это макаки даже одаривают своих друзей подарками - чистят их, или бросают им фрукты с деревьев, которые олени с удовольствием едят.
Видео:
Источник:
АНТИФИШКИ
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