Страшно красиво: на Камчатке началось извержение вулкана

На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. В сети появились завораживающие кадры извержения вулкана и лавы.
Трёхкилометровый вулкан Шивелуч, по мнению геологов, существует примерно 60–70 тысяч лет. Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из трех основных структур: вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч.
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предупредил, что к вулкану опасно приближаться на расстояние до 15 км. Выброс пепла может составить 20 км в диметре и достичь автотрассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск, уточняют "Известия". Посёлок Усть-Камчатск (3,5 тысячи жителей) находится почти в 90 километрах от вулкана. А вдвое ближе к нему расположен посёлок Ключи.
Если часть пепла поднимается высоко в мезосферу (километров на 60–80), то образует серебристые, светящиеся в ночном небе мезосферные облака. Всё остальное осыпается на землю, происходит пеплопад. У некоторых людей может возникнуть аллергия, сообщают в МЧС.
Источник:
АНТИФИШКИ
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