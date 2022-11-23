FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5795 постов • 2232 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Страшно красиво: на Камчатке началось извержение вулкана

Страшно красиво: на Камчатке началось извержение вулкана

Автор:
23 ноября 2022 12:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Камчатка   видео   вулкан   извержение   лава   природа   фото   шивелуч   
951
1
2

На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. В сети появились завораживающие кадры извержения вулкана и лавы.

Трёхкилометровый вулкан Шивелуч, по мнению геологов, существует примерно 60–70 тысяч лет. Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он состоит из трех основных структур: вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предупредил, что к вулкану опасно приближаться на расстояние до 15 км. Выброс пепла может составить 20 км в диметре и достичь автотрассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск, уточняют "Известия". Посёлок Усть-Камчатск (3,5 тысячи жителей) находится почти в 90 километрах от вулкана. А вдвое ближе к нему расположен посёлок Ключи.

Если часть пепла поднимается высоко в мезосферу (километров на 60–80), то образует серебристые, светящиеся в ночном небе мезосферные облака. Всё остальное осыпается на землю, происходит пеплопад. У некоторых людей может возникнуть аллергия, сообщают в МЧС.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Камчатка   видео   вулкан   извержение   лава   природа   фото   шивелуч   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
SerGProS Полчаса назад
Как на оксид(основа пепла) и стекло с разной кристаллической фазой, то есть на практически нейтральное вещество может быть аллергия?Это как аллергия на нержавейку или керамику, что ли..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
316740



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра
Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра
Настоящий крупняк не заметить невозможно!
Настоящий крупняк не заметить невозможно!
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Как немецкие асы панцерваффе врали о своих победах на поле боя
Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE
Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#Прикол#история#автомобили#авто аварии#фильм#улыбнуло#новости
#Юмор#люди#кино#интересное#аварии#забавно#подборка#космос#автомир#фотографии
#интересно#дтп#позитив#картинки#Приколы#США#в мире#Прошлое#знаменитости#Украина
Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE Попрощайтесь с пылью и защитите здоровье своей семьи с пылесосом ILIFE Сфотографироваться с извергающимся вулканом: 19 потрясающих кадров из Исландии Сфотографироваться с извергающимся вулканом: 19 потрясающих кадров из Исландии Горячий тур у извергающегося вулкана: в Исландии проснувшийся вулкан стал достопримечательностью Горячий тур у извергающегося вулкана: в Исландии проснувшийся вулкан стал достопримечательностью После извержения двух вулканов посёлки на Камчатке накрыло пеплом После извержения двух вулканов посёлки на Камчатке накрыло пеплом Для чего в Африке подвешивают носорогов за ноги и катают на вертолете Для чего в Африке подвешивают носорогов за ноги и катают на вертолете Исландия уникальная и неожиданная Исландия уникальная и неожиданная

На что жалуетесь?

Вернуться