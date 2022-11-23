Страшно красиво: на Камчатке началось извержение вулкана

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН предупредил, что к вулкану опасно приближаться на расстояние до 15 км. Выброс пепла может составить 20 км в диметре и достичь автотрассы Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск, уточняют "Известия". Посёлок Усть-Камчатск (3,5 тысячи жителей) находится почти в 90 километрах от вулкана. А вдвое ближе к нему расположен посёлок Ключи.