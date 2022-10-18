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Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи

Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи

Автор:
18 октября 2022 09:53
Сообщество : Животные
Метки: видео   дайвер   животные   кашалот   помощь   поступок   природа   фото   
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Кит приблизился к человеку и раскрыл сильно пасть, затем случилось кое-что невероятное.

Кашалоты — самые большие среди зубатых китов. Они вырастают до двадцати метров в длину, а весят около сорока тонн. Питаются в основном моллюсками, также основу их рациона составляют гигантские кальмары. Для добычи еды эти киты способны уходить на глубину в два километра и больше часа не подниматься на поверхность.

Для людей эти животные всегда представляли некоторую опасность, особенно если их побеспокоить. Например, раненный кашалот может легко нанести вред судну, отчего в прошлом часто гибли моряки. Правда, в схватку с кашалотом они вступали намеренно: эти морские гиганты когда-то были объектом китового промысла, так что на них велась охота. Но киты могли постоять за себя: именно за эту своенравность, силу и мощь кашалоты полюбились писателям.

Из-за охоты популяция кашалотов постоянно сокращалась вплоть до середины 1980-х годов, когда вид взяли под охрану. Сегодня численность кашалотов постоянно растет, и сейчас даже нельзя сказать точно, сколько их обитает в Мировом океане: примерно 300-400 тысяч китов. Их можно встретить абсолютно везде, кроме полярных широт. Случай, попавший на видео, произошел в Австралии, и он уникален.

Дайверы плавали в океане, когда заметили кашалотов. Один из них подплыл очень близко и открыл пасть. Если вспомнить нрав этих китов, то дайверы должны были в страхе уплыть, но они не испугались. А потом случилось невероятное: что именно, смотрите в ролике.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   дайвер   животные   кашалот   помощь   поступок   природа   фото   
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6  комментариев
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5k
Котэ Час назад
сорвался у кого то, и удочку попортил. интересно - на червя или опарыша лучше берёт?
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110
gh0st 18 минут назад
В ж.. пасти застрял рыболовный крючок
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110
gh0st 19 минут назад
Долго кряхтел кашалот-старичок
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212
Чистый бес 21 минуту назад
Мужик приходит к гинекологу и спрашивает:
- Тут спиральки ставят?
Гинеколог:
-Да.
Мужик:
-Ну значит тут и снимают)
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1k
ChePaev Час назад
Отблагодарил бы своего спасителя своей отрыжкой (рвотой), она стоит больших денег т.к. применяется в парфюмерии и содержит амбру, это твердое вещество, которое образуется в пищеварительном тракте китов-кашалотов. По консистенции напоминает воск. Особенно высоко ценится в ароматическом производстве, поскольку позволяет закрепить и зафиксировать запах.
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