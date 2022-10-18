Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи

Из-за охоты популяция кашалотов постоянно сокращалась вплоть до середины 1980-х годов, когда вид взяли под охрану. Сегодня численность кашалотов постоянно растет, и сейчас даже нельзя сказать точно, сколько их обитает в Мировом океане: примерно 300-400 тысяч китов. Их можно встретить абсолютно везде, кроме полярных широт. Случай, попавший на видео, произошел в Австралии, и он уникален.

Дайверы плавали в океане, когда заметили кашалотов. Один из них подплыл очень близко и открыл пасть. Если вспомнить нрав этих китов, то дайверы должны были в страхе уплыть, но они не испугались. А потом случилось невероятное: что именно, смотрите в ролике.