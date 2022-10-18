Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи

Кит приблизился к человеку и раскрыл сильно пасть, затем случилось кое-что невероятное.
Кашалоты — самые большие среди зубатых китов. Они вырастают до двадцати метров в длину, а весят около сорока тонн. Питаются в основном моллюсками, также основу их рациона составляют гигантские кальмары. Для добычи еды эти киты способны уходить на глубину в два километра и больше часа не подниматься на поверхность.
Для людей эти животные всегда представляли некоторую опасность, особенно если их побеспокоить. Например, раненный кашалот может легко нанести вред судну, отчего в прошлом часто гибли моряки. Правда, в схватку с кашалотом они вступали намеренно: эти морские гиганты когда-то были объектом китового промысла, так что на них велась охота. Но киты могли постоять за себя: именно за эту своенравность, силу и мощь кашалоты полюбились писателям.
Из-за охоты популяция кашалотов постоянно сокращалась вплоть до середины 1980-х годов, когда вид взяли под охрану. Сегодня численность кашалотов постоянно растет, и сейчас даже нельзя сказать точно, сколько их обитает в Мировом океане: примерно 300-400 тысяч китов. Их можно встретить абсолютно везде, кроме полярных широт. Случай, попавший на видео, произошел в Австралии, и он уникален.
Дайверы плавали в океане, когда заметили кашалотов. Один из них подплыл очень близко и открыл пасть. Если вспомнить нрав этих китов, то дайверы должны были в страхе уплыть, но они не испугались. А потом случилось невероятное: что именно, смотрите в ролике.
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АНТИФИШКИ
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Гинеколог:
-Да.
Мужик:
-Ну значит тут и снимают)