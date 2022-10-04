Жители Лас-Вегаса испугались необычного облака

Жители Лас-Вегаса были встревожены появлением красноватого облака в форме гриба. Оно выросло над городом ранним утром. После этого многие местные жители потеряли покой и сон.

В Twitter даже устроили перекличку, кто видел или слышал о возможных «испытаниях ядерной бомбы».