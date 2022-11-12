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"Я заснял!": 20+ интересных снимков, которыми поделись пользователи сети

"Я заснял!": 20+ интересных снимков, которыми поделись пользователи сети

Автор:
12 ноября 2022 08:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   в мире   красиво   красивые фото   подборка   снимки   фото   фотографии   фотографы   
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В наше время для того, чтобы быть крутым фотографом, не обязательно получать образование и покупать дорогущее оборудование. Достаточно уметь видеть красоту, ловить момент и нужный ракурс. На форуме Реддит есть сообщество, где простые пользователи сети делятся своими фотографиями. Это и неожиданные смешные моменты, которые им удалось вовремя заснять, и красивые пейзажи и явления природы. Наслаждаемся.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   в мире   красиво   красивые фото   подборка   снимки   фото   фотографии   фотографы   
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3  комментария
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Станислав Вершинин 42 минуты назад
Зачетные фотки :-)
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11
Andrew Popov 8 минут назад
Шикарные фото! Вот бы мне уметь так фотографировать
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