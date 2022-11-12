"Я заснял!": 20+ интересных снимков, которыми поделись пользователи сети

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В наше время для того, чтобы быть крутым фотографом, не обязательно получать образование и покупать дорогущее оборудование. Достаточно уметь видеть красоту, ловить момент и нужный ракурс. На форуме Реддит есть сообщество, где простые пользователи сети делятся своими фотографиями. Это и неожиданные смешные моменты, которые им удалось вовремя заснять, и красивые пейзажи и явления природы. Наслаждаемся.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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