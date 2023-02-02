30 снимков со всего мира, которые несут свой смысл

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Недавно фотоконкурс The Budapest International Foto Awards объявил победителей недавнего конкурса среди фотографов со всего мира. На него поступили тысячи работ, но жюри выбрало лучшие снимки, затрагивающие разные сферы жизни в нашем мире и вызывающие разные эмоции. Взглянем на лучшие кадры с прошедшего конкурса!
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"Слёзы глобального потепления", фотограф -
Фото сделано в деревне недалеко от городка Саткхира, Бангладеш. 2-3 года назад жители деревни не знали, что скоро начнут терять свои дома, больницы, школы, угодья из-за повышения уровня моря и глобального потепления. Каждые 24 часа вода здесь что-то затопляет.
"Последние обитатели деревни в Болгарии", фотограф Vladimir Karamazov
По словам фотографа, в этой болгарской деревне, расположенной на границе Болгарии и Греции живёт 8 человек. Все они - старики. Деревню стремительно захватывает природа, и в том числе дикие животные, которых здесь часто можно увидеть.
"Жизнь у стены", фотограф - Ege Edener
Фотография-метафора, отражающая современное общество и его тенденции: потеря идентичности, апатия, отсутствие цели.
"Охотники с орлами в Казахстане", фотограф - Jatenipat Ketpradit
Охота с беркутом - старинная традиция Казахстана, которая восходит к древним обычаям степных народов.
Участок дюн Уайт-Покет (Белый карман) в национальном заповеднике Вермилион Клиффс, США. Фотограф Bon Koo
* Медуза признана судом России иноагентом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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