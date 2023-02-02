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30 снимков со всего мира, которые несут свой смысл

30 снимков со всего мира, которые несут свой смысл

Автор:
02 февраля 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Разное   Фотографии   в мире   мир   подборка   фото   фотограф   фотографы   фотоконкурс   
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Недавно фотоконкурс The Budapest International Foto Awards объявил победителей недавнего конкурса среди фотографов со всего мира. На него поступили тысячи работ, но жюри выбрало лучшие снимки, затрагивающие разные сферы жизни в нашем мире и вызывающие разные эмоции. Взглянем на лучшие кадры с прошедшего конкурса!
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* Медуза признана судом России иноагентом

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   Разное   Фотографии   в мире   мир   подборка   фото   фотограф   фотографы   фотоконкурс   
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3  комментария
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67
Maikl Час назад
"Медуза* с телохранителем" * Медуза признана судом России иноагентом - кажется перебор )))))
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2k
Dema 36 минут назад
"жители деревни не знали, что скоро начнут терять свои дома, больницы, школы, угодья из-за повышения уровня моря и глобального потепления", а точнее сказать из-за жадности определённой группы людей.

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67
Maikl Час назад
Все фото шедевральны ))
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