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18 впечатляющих снимков, которые останутся на страницах истории

18 впечатляющих снимков, которые останутся на страницах истории

Автор:
29 марта 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Разное   Фотографии   в мире   история   люди   подборка   разные фото   снимки   фото   
1337
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Порой одна фотография может рассказать целую историю или показать уникальное явление. Таких снимков в нашей истории много, но посмотрим на некоторые из них. Они чем-то нам запомнились и остались в памяти - а возможно, какие-то из них вы ещё не видели.

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До того, как в 2007 году обнаружили мамонтёнка Любу, Дима считался единственным в мире полностью сохранившимся мамонтом.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   Разное   Фотографии   в мире   история   люди   подборка   разные фото   снимки   фото   
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8k
Том Сойер 40 минут назад
Классный пост, спасибо!
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8k
Артём 3 минуты назад
"Внутренности" космического скафандра 1970-х годов. (с)

Не думаю, что из 70-х. Скорее это одна из последних версий Орлана. МК или МКС. Уже из этого века.
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163
twincam 14 минут назад
автор спасибо
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5k
Frank Borman 16 минут назад
9. Как выглядит слияние Амазонки и реки Риу-Негру. Такой контраст - из-за разницы в температуре, скорости и плотности воды

По португальски риу = река, негру = черный. Черная река.
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