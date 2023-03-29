18 впечатляющих снимков, которые останутся на страницах истории

Порой одна фотография может рассказать целую историю или показать уникальное явление. Таких снимков в нашей истории много, но посмотрим на некоторые из них. Они чем-то нам запомнились и остались в памяти - а возможно, какие-то из них вы ещё не видели.
1. Вот как выглядит лысый медведь. Это медведица Долорес, которая жила в немецком зоопарке. Вместе с ней ещё две медведицы внезапно потеряли почти всю шерсть - а ветеринары разводили руками, так и не поняв причину облысения
3. Это фото считается последним в жизни королевы Елизаветы II. Оно сделано за пару дней до её смерти в сентябре 2022 года
4. Этот снимок, сделанный в 1838 году Луи Дагером, считается первым в истории, на котором запечатлён человек. Здесь фотограф запечатлел чистильщика обуви с клиентом на парижском бульваре
5. Первый снимок Земли с Луны, сделанный в 1966 году космическим аппаратом Lunar Orbiter 1
6. Рентгеновский снимок 1895 года - считается старейшим сохранившимся рентгеновским снимком человеческого тела
7. Первый в истории аэрофотоснимок. Сделан Джеймсом Уоллесом Блэком с воздушного шара над Бостоном, 1860 год
8. Арнольд Шварценеггер с Андре Гигантом и Уилтом Чемберленом во время съёмок фильма "Конан-разрушитель"
9. Как выглядит слияние Амазонки и реки Риу-Негру. Такой контраст - из-за разницы в температуре, скорости и плотности воды
12. "Сибирский единорог" или эласмотерий - род вымерших млекопитающих из семейства носороговых. Они обитали в Евразии с плиоцена до плейстоцена, и вымерли 39 тысяч лет назад
13. В 1977 году в верховьях реки Колымы, на территории Магаданской области, нашли прекрасно сохранившегося детеныша шерстистого мамонтенка. Его назвали Дима
До того, как в 2007 году обнаружили мамонтёнка Любу, Дима считался единственным в мире полностью сохранившимся мамонтом.
18. Два знаменитых гроссмейстера СССР, Илья Рабинович и Пётр Романовский, играют в "живые шахматы" на Дворцовой площади, Ленинград, 1924 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
Не думаю, что из 70-х. Скорее это одна из последних версий Орлана. МК или МКС. Уже из этого века.
По португальски риу = река, негру = черный. Черная река.