30 атмосферных уличных снимков со всего мира

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Есть в уличных фотографиях особая атмосфера и магия. На них запечатлены моменты и красота мгновений, которые в суете дней мы порой не замечаем. Но даже в обычной жизни есть своя красота. Сообщество The World Wide Street Photography Club недавно показало лучшие уличные кадры из своей выборки. Это снимки, сделанные фотографами со всего мира на улицах городов. Взглянем на самые атмосферные!
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12. Снимок сделан в Аппалачи, горной системе в Северной Америке. Фотограф - Stephen Uhraney
Источник: — переведено специально для fishki.net
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