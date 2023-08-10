30 крутых снимков, сделанных простыми любителями

Благодаря фотографии, мы можем запечатлеть и увековечить любой момент времени. А чтобы делать крутые кадры, не обязательно быть профессиональным фотографом. На форуме Reddit есть целое сообщество, где простые пользователи со всех уголков планеты делятся своими фото-шедеврами из обычной жизни — и их снимки не хуже профессиональных! Взглянем на самые любопытные фото.