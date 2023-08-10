FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8502 поста • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
30 крутых снимков, сделанных простыми любителями

30 крутых снимков, сделанных простыми любителями

Автор:
10 августа 2023 21:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Разное   Фотографии   в мире   красиво   красивый вид   любители   снимки   фото   фотографы   
720
31

Благодаря фотографии, мы можем запечатлеть и увековечить любой момент времени. А чтобы делать крутые кадры, не обязательно быть профессиональным фотографом. На форуме Reddit есть целое сообщество, где простые пользователи со всех уголков планеты делятся своими фото-шедеврами из обычной жизни — и их снимки не хуже профессиональных! Взглянем на самые любопытные фото.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Кадры   Разное   Фотографии   в мире   красиво   красивый вид   любители   снимки   фото   фотографы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
549
Macht 55 секунд назад
13. "Неожиданно красиво сфотографировал свою кошку"
А я свою

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91888



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В детстве и сейчас

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#люди#интересно#Автовсячина#история#факты#отношения#природа
#Прикол#автомобили#США#аварии#кино#позитив#фильм#подборка#сарказм#актеры
#Юмор#автомир#забавно#ДТП#авто аварии#в мире#знаменитости#интересное#улыбнуло#новости
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться