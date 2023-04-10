30 уличных кадров, которые доказывают, что вдохновение — повсюду

Фотография — это возможность запечатлеть момент, что уже не повторится. Даже если это такие моменты, которые мы обычно не замечаем в суете дней. Эти уличные кадры доказывают, что красоту и эмоции можно найти везде, и в обычной жизни. В этой подборке - лучшие уличные кадры со всего мира, которые собрали в сообществе городской фотографии Urban Street Photography.