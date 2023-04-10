30 уличных кадров, которые доказывают, что вдохновение — повсюду

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Фотография — это возможность запечатлеть момент, что уже не повторится. Даже если это такие моменты, которые мы обычно не замечаем в суете дней. Эти уличные кадры доказывают, что красоту и эмоции можно найти везде, и в обычной жизни. В этой подборке - лучшие уличные кадры со всего мира, которые собрали в сообществе городской фотографии Urban Street Photography.
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3. "Рыбаки знают, что море опасно, а шторм страшен, но не считают это достаточным основанием для того, чтобы торчать на берегу и бездельничать" - Винсент Ван Гог. Фотограф - Jawad Shahid
14. "Каждый раз, когда я проходил мимо этой стены, хотел заметить того, кто идеально подойдёт к ней по цветам.." Автор фото - Mike Bland
Источник: — переведено специально для fishki.net
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