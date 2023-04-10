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30 уличных кадров, которые доказывают, что вдохновение — повсюду

30 уличных кадров, которые доказывают, что вдохновение — повсюду

Автор:
10 апреля 2023 20:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   Фотографии   в мире   города   городские пейзажи   городские фото   красивые фото   подборка   снимки   фото   
1423
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Фотография — это возможность запечатлеть момент, что уже не повторится. Даже если это такие моменты, которые мы обычно не замечаем в суете дней. Эти уличные кадры доказывают, что красоту и эмоции можно найти везде, и в обычной жизни. В этой подборке - лучшие уличные кадры со всего мира, которые собрали в сообществе городской фотографии Urban Street Photography.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   в мире   города   городские пейзажи   городские фото   красивые фото   подборка   снимки   фото   
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2  комментария
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9k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
Блин я понимаю что это может быть в любом месте СНГ но как же похоже на место в нашем Алматинском микрорайоне "Аксай"
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5k
Кистень 49 минут назад
На 22-й незачёт. Нет второго прохожего в синей куртке и красных штанах на фоне красной стены.
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