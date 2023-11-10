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30 захватывающих аэро-снимков в разных точках планеты

30 захватывающих аэро-снимков в разных точках планеты

Автор:
10 ноября 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Фотографии   в мире   красиво   красивые фото   мир   планета   разные страны   фото   фотографы   
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Британский фотограф, видеооператор и мастер по беспилотникам Ли Мамфорд (Lee Mumford) вывел фотографии из путешествий на новый уровень. Он известен аэрофотоснимками из разных стран — фотограф делает их с помощью дрона, и получаются удивительные кадры! Взглянем на его самые яркие работы, которые захватывают дух.

"Моя любовь к фотографии возникла, когда я начал путешествовать. Я хотел показать красоту этой планеты более широкой аудитории. Мне казалось, что многие фотографии не передают большого масштаба, и начал искать способы запечатлеть все детали в одном кадре. Когда мои фото начали набирать популярность в сети, это вдохновило снимать больше. В нашей жизни много отвлекающих факторов. И фотография для меня - способ отвлечься и соединиться с природой," - пишет фотограф.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   Фотографии   в мире   красиво   красивые фото   мир   планета   разные страны   фото   фотографы   
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2  комментария
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Григорий 2 часа назад
какое коварное название озера, я не с первого раза правильно прочитал))))
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