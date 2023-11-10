30 захватывающих аэро-снимков в разных точках планеты

"Моя любовь к фотографии возникла, когда я начал путешествовать. Я хотел показать красоту этой планеты более широкой аудитории. Мне казалось, что многие фотографии не передают большого масштаба, и начал искать способы запечатлеть все детали в одном кадре. Когда мои фото начали набирать популярность в сети, это вдохновило снимать больше. В нашей жизни много отвлекающих факторов. И фотография для меня - способ отвлечься и соединиться с природой," - пишет фотограф.