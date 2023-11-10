30 захватывающих аэро-снимков в разных точках планеты

Британский фотограф, видеооператор и мастер по беспилотникам Ли Мамфорд (Lee Mumford) вывел фотографии из путешествий на новый уровень. Он известен аэрофотоснимками из разных стран — фотограф делает их с помощью дрона, и получаются удивительные кадры! Взглянем на его самые яркие работы, которые захватывают дух.
"Моя любовь к фотографии возникла, когда я начал путешествовать. Я хотел показать красоту этой планеты более широкой аудитории. Мне казалось, что многие фотографии не передают большого масштаба, и начал искать способы запечатлеть все детали в одном кадре. Когда мои фото начали набирать популярность в сети, это вдохновило снимать больше. В нашей жизни много отвлекающих факторов. И фотография для меня - способ отвлечься и соединиться с природой," - пишет фотограф.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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