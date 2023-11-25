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20 удивительных фото природы, которые выиграли в конкурсе International Photography Awards

20 удивительных фото природы, которые выиграли в конкурсе International Photography Awards

Автор:
25 ноября 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   Фотографии   в мире   красиво   красивые фото   снимки   фото   фотографы   фотоконкурс   
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Сколько же красоты на нашей планете! Ежегодный фотоконкурс International Photography Awards представил снимки природы, животных и явлений со всего мира. Эти снимки будто переносят в чарующие царства мира природы, показывая красоту, разнообразие и её необузданную силу. В конкурсе участвовали десятки тысяч работ, и в итоге жюри выбрало двадцатку лучших. Взглянем на эти удивительные кадры.

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Фотограф месяц исследовал районы Гудзонова залива, и фотографировал белых медведей с помощью дрона.


Каждый год на Аляске сотни тысяч лососей устремляются вверх по течению, чтобы размножаться. Эта ежегодная миграция - целый пир для бурых медведей.

Реки Исландии бегут от ледников к океанам через вулканическую землю, и при наблюдении с воздуха выглядят как вены. Они переносят питательные вещества и осадочные породы, из-за которых получается такой необычный "инопланетный" цвет.


В результате промышленного загрязнения отходы горнодобывающей промышленности попадают на землю, из-за чего получаются такие узоры.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   в мире   красиво   красивые фото   снимки   фото   фотографы   фотоконкурс   
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GROMOZEKA 39 минут назад
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