20 удивительных фото природы, которые выиграли в конкурсе International Photography Awards

Сколько же красоты на нашей планете! Ежегодный фотоконкурс International Photography Awards представил снимки природы, животных и явлений со всего мира. Эти снимки будто переносят в чарующие царства мира природы, показывая красоту, разнообразие и её необузданную силу. В конкурсе участвовали десятки тысяч работ, и в итоге жюри выбрало двадцатку лучших. Взглянем на эти удивительные кадры.