20 удивительных фото природы, которые выиграли в конкурсе International Photography Awards

Сколько же красоты на нашей планете! Ежегодный фотоконкурс International Photography Awards представил снимки природы, животных и явлений со всего мира. Эти снимки будто переносят в чарующие царства мира природы, показывая красоту, разнообразие и её необузданную силу. В конкурсе участвовали десятки тысяч работ, и в итоге жюри выбрало двадцатку лучших. Взглянем на эти удивительные кадры.
Фотограф месяц исследовал районы Гудзонова залива, и фотографировал белых медведей с помощью дрона.
Каждый год на Аляске сотни тысяч лососей устремляются вверх по течению, чтобы размножаться. Эта ежегодная миграция - целый пир для бурых медведей.
10. "Дерево жизни". Фото сделано в парке Горбея в Стране Басков, Испания. Фотограф - Rafael Garcia Luna
Реки Исландии бегут от ледников к океанам через вулканическую землю, и при наблюдении с воздуха выглядят как вены. Они переносят питательные вещества и осадочные породы, из-за которых получается такой необычный "инопланетный" цвет.
14. "Храбрые рыбаки в неспокойном море". Фото сделано в городе Салвадор, Бразилия. Фотограф - Hernani Castro
В результате промышленного загрязнения отходы горнодобывающей промышленности попадают на землю, из-за чего получаются такие узоры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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