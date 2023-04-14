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35 сильных кадров со смыслом по версии All About Photo

35 сильных кадров со смыслом по версии All About Photo

Автор:
14 апреля 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Кадры   Разное   Фотографии   в мире   мир   подборка   снимки   со всего мира   фотографы   
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Сообщество фотографии All About Photo представило любопытные и сильные кадры от фотографов со всего мира. В этой выборке — снимки, сделанные профессионалами и любителями. Эти кадры рассказывают разные истории из разных сфер нашей жизни, и немного расширяют картину мира. Взглянем на лучшие фотографии по версии сообщества.

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На этом фото - детеныш гориллы, родившийся в январе 2022 года в Мадридском зоопарке. Малыш родился в рамках Европейской программы по охране исчезающих видов. Западные гориллы находятся под угрозой исчезновения, и рождение каждого малыша - надежда на сохранение всего вида.



Ненцы - коренной народ, который населяет побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра. Они говорят на ненецком и русском языках, и живут за счёт кочевого оленеводства, рыболовства и охоты. Живут они в чумах - небольших хижинах из оленьих шкур. На фото - мальчик по имени Роман в чуме. Температура на улице - минус 50°C.


Фотограф Уитни Дефо страдает от синдрома хронической усталости (миалгического энцефаломиелита), от которого нет лекарства. Он делает автопортреты с 2010 года. Уже в течение 7 лет мужчина не может передвигаться самостоятельно, а болеет на протяжении 18 лет.


Бабушка наблюдает за танцующей внучкой. Фото сделано в уезде Личэн, провинция Шаньси, Китай.


Снимок сделан во время кукольного спектакля "Гиньоль" в Париже. Фотограф был поражен тем, насколько дети были внимательны и тронуты происходящим на сцене.


Многие бездомные в Дакке, Бангладеш, потеряли имущество и дома из-за частых наводнений, речной эрозии и других стихийных бедствий. Они были вынуждены переехать в города крупнее, где не так просто устроить свою жизнь. Некоторые из них просто живут на лодках, работая уличными торговцами и лодочниками.


Национальная сборная Индонезии тренируется перед паралимпийскими соревнованиями по баскетболу. Снимок сделан 9 сентября 2022 года.



Девушка делает потрясающие подводные снимки китов на Шри-Ланке, Новой Зеландии, в Южной Африке и Японии. Этот кадр сделан у берегов королевства Тонга в Океании.


Снимок сделан в индийском селе Бакхали во время сильного прилива. На фото - местная девочка по имени Паллави, которая остаётся спокойной и волевой даже посреди хаоса.



Мужчина развешивает ткани, которые затем используют для изготовления маек, футболок, брюк и другой одежды. Снимок сделан в Нараянгандже, Бангладеш.


В исламской среде не принято, чтобы учительница приводила школьников отдохнуть на побережье, и делала с ними селфи. Но времена меняются, как и мышление людей. Фото сделано в Читтагонге, Бангладеш, 18 марта 2019 года.


"Ежедневный ритуал моей мамы - накрутить бигуди, а затем накрыть их шарфом, когда локоны закрепятся. Несмотря на деменцию, она делает это каждый день. Причёска и внешний вид очень важны для неё. Фотографией из этой серии я хочу показать то, с какими физическими трудностями сталкивается моя мама, старея и борясь с последствиями деменции," - пишет фотограф.


Фотограф сделал этот снимок, бродя возле пирамид в Гизе, Египет. Он увидел семью, и маленьких детей, играющих рядом. За ними наблюдал дедушка, которого фотограф попросил позировать для кадра.


Цель этой съемки - показать прошлое и настоящее народа в молдавской Гагаузии. На фото - молодые девушки в национальных костюмах народа Гагаузии, которые носили в прошлом. При этом повозка с лошадьми попала на снимок совершенно случайно. Такие повозки часто используют во многих местных регионах для передвижения и ведения сельского хозяйства.


Снимок сделан в уезде Дэцин, город Чжаоцин, Китай. Во время праздника китайцы бросают петарды в фигуры львов, что символизирует изгнание демонов и злых духов.


Пожилая женщина рядом с дочерью и её подругами. Кадр сделан на ярмарке лошадей в городе Баллинаслоу, Ирландия. Традиционно молодые женщины наряжались и прогуливались по ярмарочным площадям.

"Мы - отдельные капли воды, но мы принадлежим большому океану. Вода - это метафора, которая связывает всех нас в единое сознание," - пишет фотограф.

Родео - очень опасный вид спорта. Молодой ковбой во время родео упал с сильного быка, и в последний момент удачно увернулся от него, когда тот упал на землю. Фотограф запечатлел этот момент.


С 2020 года экологические активисты выступают за сохранение деревни Лютцерат на западе Германии. Власти планируют уничтожить её ради расширения шахты по добыче бурого угля. Сопротивление людей в этой маленькой деревне стало символом борьбы с климатическим кризисом. На этом фото - протестующие стоят на краю карьера перед экскаватором, 8 января 2023 года.


Снимок сделан во время мусульманского фестиваля недалеко от Дакки, Бангладеш. Многие местные жители передвигаются на крыше поезда.


Тбурида - традиционное конное представление, зародившееся в Марокко. Это захватывающее и красочное представление, которое проводится во время фестивалей, свадеб и других праздников. Изначально оно проводилось в качестве демонстрации военной доблести берберской кавалерии перед сражениями. Со временем Тбурида стала культурным событием, которое проводят по всему Марокко.


Это одинокое дерево стоит у мемориала жертвам Холокоста в Берлине, Германия. В своей серии снимков фотограф хочет показать, как деревья выделяются на фоне стремительной урбанизации, когда в мире становится всё меньше деревьев, и всё больше бетонных построек.


Мужчина со своей гиеной перед выступлением в одной из деревень северо-востока Нигерии. Эти дрессировщики-любители ведут кочевой образ жизни, перемещаясь по городам со змеями, дрессированными обезьянами и гиенами. Они проводят цирковые представления для зрителей, уверяя их, что эти животные обладают магической силой. Выступление сопровождается кострами и звуками барабанов, а в конце зрителям продают амулеты и "волшебные зелья".


Этот снимок - композиция из двух фотографий. На одной запечатлён круизный лайнер, отправляющийся из порта Триест, а на второй - африканские дети, играющие и ныряющие в море из порта Стоун-Таун, Занзибар. Таким образом фотограф привлекает внимание к проблеме миграции из Африки в Европу. Эта фотография - метафора о том, как маленькие африканские дети "плывут" к лучшей жизни за роскошным лайнером.


Пик жары на Кольском полуострове приходится на июнь. На этом фото - девочки в Ловозере собираются купаться.


На фото - брат и сестра во время занятий по безопасности обращения с оружием для детей. Занятия проводятся с копиями огнестрельного оружия. Их организовала специально созданная община в городе Уэлком, Мэриленд, США.

Рыбный рынок Хамар-Вейн в Могадишо - важный центр торговли и экономической активности в городе не только для местных, но и для международных покупателей. Рыбаки приносят свой ежедневный улов на рынок, а торговцы договариваются с ними о ценах.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Кадры   Разное   Фотографии   в мире   мир   подборка   снимки   со всего мира   фотографы   
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