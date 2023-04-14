35 сильных кадров со смыслом по версии All About Photo

"Ежедневный ритуал моей мамы - накрутить бигуди, а затем накрыть их шарфом, когда локоны закрепятся. Несмотря на деменцию, она делает это каждый день. Причёска и внешний вид очень важны для неё. Фотографией из этой серии я хочу показать то, с какими физическими трудностями сталкивается моя мама, старея и борясь с последствиями деменции," - пишет фотограф.