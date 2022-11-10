«Мне уже нечего скрывать»: Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и рассказала о бесплодии

Дженнифер Энистон обнажила тело и душу в новом интервью для журнала Allure. 53-летняя актриса сфотографировалась в крохотном бюстгальтере от Chanel и рассказала о своей тяжелой борьбе с бесплодием.
Энистон призналась в интервью, что сожалеет о том, что не заморозила свои яйцеклетки, когда была моложе, и рассказала, что «бросила все силы» на борьбу с бесплодием, в том числе прошла искусственное оплодотворение (ЭКО) и «пила китайские чаи» в отчаянной попытке забеременеть.
Она также опровергла слухи о том, что один из ее бывших мужей — она была замужем за Брэдом Питтом и за Джастином Теру, — якобы развелся с ней из-за того, что она не могла родить ему ребенка, отметив, что бесконечные слухи о ее личной жизни только усугубляли ситуацию.
«Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня, путь к рождению ребенка, — сказала она о своем опыте с ЭКО, которое, как отмечает журнал, она пробовала «несколько лет назад». — Все эти годы, годы и годы спекуляций… Это было действительно тяжело. Я прибегала к ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я бросила все свои силы на это».
Актриса добавила, что жалеет, что никто не посоветовал ей заморозить яйцеклетки, когда она была моложе, но теперь она смирилась с тем фактом, что никогда не сможет зачать детей.
«Я бы все отдала за то, чтобы кто-нибудь сказал мне: «Заморозь свои яйцецклетки. Сделай себе одолжение». Ты просто о таком не задумываешься. И вот я здесь. Поезд ушел», — сказала она.
Энистон, которая десять лет с 1994 по 2004 год снималась в популярном ситкоме «Друзья», призналась, что была слишком сосредоточена на своей карьере, чтобы подумать о том, что в будущем она возможно захочет остепениться и завести детей. При этом она терпела постоянные нападки и критику из-за того, что не забеременела во время своего пятилетнего брака с Питтом.
«Меня интересовала только моя карьера. И боже упаси быть успешной женщиной без ребенка, —сказала Энистон в интервью. — И причина, по которой мой муж ушел от меня, почему мы расстались и разорвали наш брак, конечно же заключалась в том, что я не родила ему ребенка. Это абсолютная ложь. Теперь мне уже нечего скрывать».
Столь же пристальное внимание критиков ждало ее и во время брака с Джастином Теру, и после их разрыва в 2017 году поползли похожие слухи, что одной из причин их расставания была ее неспособность иметь детей. В феврале 2018 года, через несколько месяцев после того, как об их разводе стало известно, журнал People сообщил, что пара безуспешно пыталась завести детей, а один источник сказал, что Дженнифер «грустно от того, у них не вышло, но она никогда не была этим одержима».
В беседе с Allure актриса сказала, что смирилась с тем, что у нее не будет детей, отметив, что на самом деле она чувствует некоторое «облегчение» от того, что возможность завести детей больше не нависает над ней в качестве бесконечного «может быть».
С возрастом к Энистон пришло вновь обретенное чувство уверенности в себе, и актриса сказала, что ее больше не волнует, что люди думают или говорят о ней, во многом благодаря трудностям, с которыми она столкнулась возрасте 30-40 лет.
«Скажу, что в свои 30-40 лет я пережила действительно тяжелые [времена], и без этого я никогда бы не стала той, кем всегда должна была быть», — объяснила она.
«Вот почему я так благодарна за все эти [трудности]. В противном случае я бы так и застряла в роли человека, который был таким напуганным, таким нервным, таким неуверенным в том, кем он является. А теперь мне просто [плевать]».
Дженнифер добавила, что она «лучше всего себя чувствует той, кем является сегодня», объяснив, что научилась перестать «говорить себе [гадости]».
Актриса объяснила, что прошла через сложный период и только сейчас «возвращается к свету» — проделав некоторую «работу над собой, которая давно назревала», и решив проблемы, которые были с ней с самого детства.
Дженнифер также намекнула, что однажды может написать книгу о своей длительной борьбе с бесплодием — то, что она скрывала от мира в течение многих лет из-за необходимости «защитить» себя и свою историю.
«Однажды я напишу книгу, — сказала она. — Я перестану говорить: «Я не умею писать». Я столько лет защищала свою историю об ЭКО. Я так оберегаю эти части, потому что чувствую, что у меня в жизнь очень мало того, что я могу держать только при себе. Мир создает нарративы, которые не соответствуют действительности, так что почему бы и не сказать правду. Я чувствую, что выхожу из спячки. Мне нечего скрывать».
Откровения Дженнифер о ее бесплодии прозвучали спустя 17 лет после того, как она рассталась с Брэдом Питтом после пяти лет брака, в течение которых на нее обрушивались шквалы слухов о том, почему супруги никак не заведут детей. Дженнифер вышла замуж во второй раз после того, как рассталась с Брэдом, с которым она «остается близкими друзьями по сей день», связав себя узами брака с актером Джастином Теру в августе 2015 года после четырех лет в отношениях, однако спустя два года супруги развелись.
С тех пор Дженнифер не состояла в публичных отношениях — вместо этого она много снималась и выступала продюсером, а также запустила собственный бренд по уходу за волосами LolaVie. Однако актриса говорит, что не отказывается от любви окончательно. Она рассказала изданию, что, хотя она «любит отношения», она «не заинтересована», но признается, что в этом деле предпочитает занимать позицию «никогда не говори никогда». По ее словам, работа над собой, которую она проделала в последнее время, гораздо лучше подготовила ее к потенциальному роману, при этом актриса отметила, что не хотела вступать с кем-либо в отношения, пока не «выполнит часть этой работы».
Во время интервью звезда «Друзей» также рассказала о своих сложных отношениях с родителями. Ее отец Джон и мать Нэнси тоже были актерами и развелись, когда ей было девять, что, по ее признанию, далось ее маме нелегко. «Мне кажется, развод действительно подкосил маму, — сказала она. — В то время не было такого, мол, «Сходи к психологу, поговори с кем-нибудь. Может, попробуешь микродозирование?». Ты просто идешь по жизни и поднимаешь своего ребенка со слезами на лице, и никто тебе не помогает».
Ранее Дженнифер рассказала во время беседы с Сандрой Буллок, что росла, «наблюдая, как взрослые плохо относятся друг к другу» в «дестабилизированном доме, который не казался безопасным».
Она также сказала в интервью Elle, что ее детство было «сложным», и вспомнила, как однажды пришла домой и узнала, что ее отец внезапно съехал. Она также сказала, что ее мама нанесла ей «глубокие травмы», поскольку была очень строга к ее внешности После того, как в 1999 году ее мать выпустила мемуары под названием «От матери и дочери к друзьям: мемуары», в которых она поделилась интимными подробностями о детстве Дженнифер и их отношениях, они не общались следующие 15 лет.
Но теперь Дженнифер сказала в интервью Allure, что в конце концов «простила» и свою маму, которая умерла в мае 2016 года, и своего отца.
«Это важно, — сказала она о прощении. — Это токсично, держать в себе эту обиду, этот гнев. Я поняла это, наблюдая за мамой, которая так их и не отпустила. Я помню, как сказала: «Спасибо, что показала мне то, кем ни в коем случае нельзя становиться». Вот что я имею в виду, говоря о самых мрачных вещах, которые происходят в нашей жизни, о не очень счастливых моментах, и о попытках найти в себе место почтить их за то, что они нам дают».
Дженнифер также прокомментировала перемены в Голливуде: актрисе кажется, будто настоящих «кинозвезд» больше не существует и в индустрии не осталось того «веселья», к которому она привыкла. «Мне кажется, что он умирает, — заявила она. — Кинозвезд больше нет. Нет больше гламура. Раньше даже вечеринки по случаю вручения премии «Оскар» были такими веселыми...»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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