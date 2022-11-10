«Мне уже нечего скрывать»: Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии и рассказала о бесплодии

«Я пыталась забеременеть. Это был сложный путь для меня, путь к рождению ребенка, — сказала она о своем опыте с ЭКО, которое, как отмечает журнал, она пробовала «несколько лет назад». — Все эти годы, годы и годы спекуляций… Это было действительно тяжело. Я прибегала к ЭКО, пила китайские чаи, что угодно. Я бросила все свои силы на это».

Актриса добавила, что жалеет, что никто не посоветовал ей заморозить яйцеклетки, когда она была моложе, но теперь она смирилась с тем фактом, что никогда не сможет зачать детей.

«Я бы все отдала за то, чтобы кто-нибудь сказал мне: «Заморозь свои яйцецклетки. Сделай себе одолжение». Ты просто о таком не задумываешься. И вот я здесь. Поезд ушел», — сказала она.

Энистон, которая десять лет с 1994 по 2004 год снималась в популярном ситкоме «Друзья», призналась, что была слишком сосредоточена на своей карьере, чтобы подумать о том, что в будущем она возможно захочет остепениться и завести детей. При этом она терпела постоянные нападки и критику из-за того, что не забеременела во время своего пятилетнего брака с Питтом.

«Меня интересовала только моя карьера. И боже упаси быть успешной женщиной без ребенка, —сказала Энистон в интервью. — И причина, по которой мой муж ушел от меня, почему мы расстались и разорвали наш брак, конечно же заключалась в том, что я не родила ему ребенка. Это абсолютная ложь. Теперь мне уже нечего скрывать».