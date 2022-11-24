14 раз, когда знаменитости подрались с папарацци

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Знаменитости против папарацци — это вечное противостояние, которое никуда не денется. Всем, кто жаждет славы, придется рано или поздно смириться с тем фактом, что камеры будут преследовать их на каждом шагу. Это, конечно, неправильно, но таков уж мир, в котором мы живем. По крайней мере, когда две эти стороны вступают в конфликт, это всегда эффектное зрелище.
1. Юным папарацци на заметку: если уж рискнул преследовать Кэмерон Диас с камерой в руках, будь готов ее отбить
2. Шон Пенн играет дерзких и резких персонажей в кино и не боится показаться таким и в жизни
8. Кто бы мог подумать, что у бывшего мужа одной из сестер Кардашьян так плохо с терпением... Казалось бы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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