14 раз, когда знаменитости подрались с папарацци

Знаменитости против папарацци — это вечное противостояние, которое никуда не денется. Всем, кто жаждет славы, придется рано или поздно смириться с тем фактом, что камеры будут преследовать их на каждом шагу. Это, конечно, неправильно, но таков уж мир, в котором мы живем. По крайней мере, когда две эти стороны вступают в конфликт, это всегда эффектное зрелище.