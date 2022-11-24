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14 раз, когда знаменитости подрались с папарацци

14 раз, когда знаменитости подрались с папарацци

Автор:
24 ноября 2022 20:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   драка   звезды   знаменитости   папарацци   шоу бизнес   
1659
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Знаменитости против папарацци — это вечное противостояние, которое никуда не денется. Всем, кто жаждет славы, придется рано или поздно смириться с тем фактом, что камеры будут преследовать их на каждом шагу. Это, конечно, неправильно, но таков уж мир, в котором мы живем. По крайней мере, когда две эти стороны вступают в конфликт, это всегда эффектное зрелище.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   драка   звезды   знаменитости   папарацци   шоу бизнес   
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5  комментариев
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2k
Ал 42 минуты назад
Кажется, это способ подогреть интерес к своей персоне?
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30k
АнтонПолднев 9 минут назад
Эти впопуратци, пусть скажут спасибо, что их ещё отстреливать не начали. Если бы ко мне в жизнь лезли через окна, двери, унитаз и вообще ото всюду, я бы точно начал.
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14k
Алексей 11 минут назад
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3k
Трям Полчаса назад
Ну парочку знаю, а все остальные что за хрень подзалупная?
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