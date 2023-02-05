Жерар Депардье: "Не смешивайте актерство и политику"

Жерар Депардье в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemaine высказал одну мудрую мысль, до которой многие российские звёзды так и не смогли додуматься.
На большие экраны выходит новая французская трагикомедия "Вкус мелочей", где актер в роли самого известного шеф-повара Франции отправляется в Японию в поисках вкуса, который преследовал его с юности. Фильм обещает быть интересным, и по этому поводу Депардье дал занимательное интервью о кулинарии, счастье и мелочах.
Французский актёр, отвечая на каверзный вопрос журналиста о том, как за прошлый год изменилось его отношение к России сказал, что не стоит смешивать политику и актерское мастерство.
«Для меня ничего не изменилось. Я всё ещё русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то из-за её культуры. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему [СВО]. Никто не может сказать по этому поводу ничего толкового! Никто!
Мне совсем не нравится, когда люди смешивают политику и актерство»
В ноябре прошлого года Жерар Депардье закрыл свою компанию «Продюсерский центр GD» в России из-за финансовых проблем. Пресс-секретарь артиста Арно Фрилли сообщил, что как только ситуация стабилизируется, артист сможет вернуться в Россию.
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