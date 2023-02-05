Жерар Депардье: "Не смешивайте актерство и политику"

Французский актёр, отвечая на каверзный вопрос журналиста о том, как за прошлый год изменилось его отношение к России сказал, что не стоит смешивать политику и актерское мастерство.

«Для меня ничего не изменилось. Я всё ещё русский. Я люблю русскую культуру. Если я люблю страну, то из-за её культуры. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему [СВО]. Никто не может сказать по этому поводу ничего толкового! Никто!

Мне совсем не нравится, когда люди смешивают политику и актерство»