Нападение в "Домодедово": похищено около 4 млн долларов

Ограбление со стрельбой произошло возле аэропорта Домодедово. По имеющейся информации преступники открыли огонь по автомобилю Lexus и похитили деньги.



Как утверждается, преступники скрылись на Chevrolet Tahoe. В столичном округе объявлен план «Перехват», полиция разыскивает подозреваемых. МВД и аэропорт Домодедово пока никак не комментировали сообщения.



В «Домодедово» опровергли «РИА Новости» сообщения о том, что при ограблении была стрельба. Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье», Преступники отобрали $4 млн у двоих граждан Киргизии, которые прилетели из Бишкека для покупки бизнеса. Также злоумышленники угнали два автомобиля.