Нападение в "Домодедово": похищено около 4 млн долларов

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К мужчинам, прилетевшим из Бишкека, подъехали на выходе из аэропорта спустя несколько минут после того, как они задекларировали деньги.
Ограбление со стрельбой произошло возле аэропорта Домодедово. По имеющейся информации преступники открыли огонь по автомобилю Lexus и похитили деньги.
Как утверждается, преступники скрылись на Chevrolet Tahoe. В столичном округе объявлен план «Перехват», полиция разыскивает подозреваемых. МВД и аэропорт Домодедово пока никак не комментировали сообщения.
В «Домодедово» опровергли «РИА Новости» сообщения о том, что при ограблении была стрельба. Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье», Преступники отобрали $4 млн у двоих граждан Киргизии, которые прилетели из Бишкека для покупки бизнеса. Также злоумышленники угнали два автомобиля.
Как утверждается, преступники скрылись на Chevrolet Tahoe. В столичном округе объявлен план «Перехват», полиция разыскивает подозреваемых. МВД и аэропорт Домодедово пока никак не комментировали сообщения.
В «Домодедово» опровергли «РИА Новости» сообщения о том, что при ограблении была стрельба. Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье», Преступники отобрали $4 млн у двоих граждан Киргизии, которые прилетели из Бишкека для покупки бизнеса. Также злоумышленники угнали два автомобиля.
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Метки: домодедово происшествия факты
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Или может перевозчики сами в доле. Тьфу, что несу. Конечно разбойники случайно узнали рейс, сумму и автомобиль.
А для этих, видимо, копейки.
Таможня работает.
Для легального вывоза. Если такой вывоз, конечно, там разрешен законом.
Как раз за время перелета можно и группу заинтересованных лиц поднять и к выходу из аэропорта подогнать.
Так что таможня тут скорее всего не российская подсуетилась, а их родная.
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в тексте - ОЧЕПЯТКА отобрали ЛИМОНЫ на 4 бакса
(Из объяснительной киргизских безработных)
...Местные "бизнесмены" отжали готовый бизнес))