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Нападение в "Домодедово": похищено около 4 млн долларов

Нападение в "Домодедово": похищено около 4 млн долларов

Автор:
10 ноября 2022 14:07
Метки: домодедово   происшествия   факты   
1460
1
К мужчинам, прилетевшим из Бишкека, подъехали на выходе из аэропорта спустя несколько минут после того, как они задекларировали деньги.
Ограбление со стрельбой произошло возле аэропорта Домодедово. По имеющейся информации преступники открыли огонь по автомобилю Lexus и похитили деньги.

Как утверждается, преступники скрылись на Chevrolet Tahoe. В столичном округе объявлен план «Перехват», полиция разыскивает подозреваемых. МВД и аэропорт Домодедово пока никак не комментировали сообщения.

В «Домодедово» опровергли «РИА Новости» сообщения о том, что при ограблении была стрельба. Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье», Преступники отобрали $4 млн у двоих граждан Киргизии, которые прилетели из Бишкека для покупки бизнеса. Также злоумышленники угнали два автомобиля.

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21  комментарий
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Понимаю, что доллары официально в России не в ходу фактически. Так что с банковским переводом понимаю. Но про инкассацию не слышали в Бишкеке?
Или может перевозчики сами в доле. Тьфу, что несу. Конечно разбойники случайно узнали рейс, сумму и автомобиль.
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6k
Станислав Час назад
С такой суммой налика и без охраны? Нууу... У меня отец, когда в моря ходил и была смена в Одессе всего экипажа, они с своей зарплатой на кармане за весь контракт в складчину нанимали микроавтобус с спецназом (2 или 3 вооруженных человека вроде), на стекло какой-то пропуск клеился, что ДПС не тормозили их и поехали без остановок. А тут такая сумма огромная по сути и своим ходом. Смельчаки, однако.
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9k
Shtoppi Час назад
Это какой же они бизнес собирались покупать за наличку да еще и в долларах? Наверняка бабки в общак диаспоры привезли, чтобы своих нелегалов, которых в стране как грязи, у полицаев выкупать.
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5k
Котэ Час назад
таможенники в доле
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215
Fisher1979 Час назад
спустя несколько минут после того, как они задекларировали деньги.
Таможня работает.
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3k
Старичок 2 часа назад
" Товарищ говорит я не работаю! Я цветы выращиваю! Э! Ты когда нибудь цветы выращивал? Парник надо! Плёнка надо! Гавно надо! А, прости, да, ну это навоз... Утром поливай, днём поливай, вечером поливай!" (с)

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3k
Трям 2 часа назад
ибо .нехуй ! пусть у себя в чуркестане бизнесы покупают.
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791
Максим Макашев 2 часа назад
отобрали $4 млн
********************
в тексте - ОЧЕПЯТКА
отобрали ЛИМОНЫ на 4 бакса
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1k
GoInDown 2 часа назад
Шевроле тахо, неприметную машину выбрали))
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33k
Нанук Паналык 2 часа назад
Мамай клинусь ларёк шаурма купить хатели , а эти нихароший чилавек всё нажитая нипасильным трудом атабрал!

(Из объяснительной киргизских безработных)
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9k
SSD 2 часа назад
>прилетели из Бишкека для покупки бизнеса.
...Местные "бизнесмены" отжали готовый бизнес))
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11k
Rus77 2 часа назад
Главное люди не пострадали!
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308
Мазай зайцев Rus77 2 часа назад
Ну если умом не тронутся, то все нормально
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♚ Мрачный Жнец ♚

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