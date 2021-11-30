Загадочный теракт СССР: Ту-104 над Внуково

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50 лет назад, самолет, летевший из Москвы в Симферополь, потерпел крушение из-за взрыва бомбы на борту. Террористы так и не были найдены.
1971 год, 10 октября, в 20:16 Ту-104Б Бориспольского авиаотряда Украинского управления вылетел в обратный рейс из Москвы в Симферополь.
На борту в тот вечер было 7 членов экипажа и 18 пассажиров. В 20:16:31 командир Константин Клюшник вышел на связь с диспетчером и доложил, что летит по направлению на деревню Черная Грязь (50 км от Внуково). Диспетчер дал команду на подъем до 1500 м и в 20:16:44 запросил данные о проходе высоты 1200 м. Но самолет уже не отвечал.
На борту в тот вечер было 7 членов экипажа и 18 пассажиров. В 20:16:31 командир Константин Клюшник вышел на связь с диспетчером и доложил, что летит по направлению на деревню Черная Грязь (50 км от Внуково). Диспетчер дал команду на подъем до 1500 м и в 20:16:44 запросил данные о проходе высоты 1200 м. Но самолет уже не отвечал.
Авиалайнер обрушился на землю практически сразу после взлета, в десяти км от аэродрома и был полностью разрушен. Погода была пасмурная, но лететь можно было. На борту находился милиционер, который потом указывался как служебный пассажир. Ничего не предвещало беды. В СМИ СССР об этой катастрофе не писали ничего.
Первым предположением о причине катастрофы стала техническая неисправность, Ту-104 были не самыми надежными самолетами. Их проектировали и строили в 50-е, в рекордные сроки, основе бомбардировщика Ту-16. Это был первый пассажирский лайнер на реактивной тяге.
Первым предположением о причине катастрофы стала техническая неисправность, Ту-104 были не самыми надежными самолетами. Их проектировали и строили в 50-е, в рекордные сроки, основе бомбардировщика Ту-16. Это был первый пассажирский лайнер на реактивной тяге.
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Всего этих самолетов было 201 штука. Они были сложны в управлении и уже в 1960-м году производство было остановлено, а после нескольких нашумевших катастроф их стали постепенно выводить из эксплуатации. В результате этих катастроф были разрушены 37 самолетов, погибло 1137 человек. Трижды Ту-104 пытались угнать, что закончилось смертями 84 человек. Во время эксплуатации 100-местные самолёты переделали в 115-местные, поставили новое оборудование и назвали Ту-104Б. Вот именно таким и был самолет, летевший в Симферополь.
Специалисты в ходе расследования нашли признаки горения в тех частях авиалайнера, которые отделились еще до падения во многих фрагментах обнаружили частички тротила. Было установлено, что катастрофа произошла из-за взрыва бомбы. Изначально предполагалось, что она была в багажном отделении, но позже выяснилось, что заряд был спрятан в пассажирском салоне, между одним из сидений левого борта и его стенкой.
Бомба взорвалась через несколько секунд после взлета, уничтожила левую сторону фюзеляжа, элементы крыла, перебила тяги рулей высоты. На скорости 550-600 км/ч самолет врезался в землю рядом с деревней Бараново. 10 км от Внуково.
Бомба взорвалась через несколько секунд после взлета, уничтожила левую сторону фюзеляжа, элементы крыла, перебила тяги рулей высоты. На скорости 550-600 км/ч самолет врезался в землю рядом с деревней Бараново. 10 км от Внуково.
Виновник катастрофы так и не был найден, а расследование шло целых два года. Ни мотивов преступников, ни принадлежности к группировкам Внутри летного состава, который был в курсе подобных происшествий, версии ходили самые разные: кто-то утверждал, что комиссия сфальсифицировала выводы, чтобы не губить репутацию лайнера и что никакого взрыва не было. Кто-то обвинил китайцев, тогда как раз было очередное обострение отношений КНР с СССР. Кто-то даже предположил, что взрыватель был снабжен нелегальным грузом, который не смогли забрать по прилету лайнера в Москву и он при обратной дороге сразу же и рванул.
Из разумных версий можно предположить, что террорист хотел угнать самолет, но случайно привел взрывное устройство в действие сразу же после взлета. Через два года, весной 1973-го года, угонщики дважды взрывали такие же самолеты, не добившись от экипажа изменения курса. После всех таких случаев меры безопасности при проверке пассажиров были наконец-то усилены.
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История одного эпизода из жизни Ту-104 - 1973й год
- 30 сентября катастрофа под Свердловском - 108 погибших
- 13 октября катастрофа у Домодедово - 122 трупа.
- 7 декабря грубая посадка около Москвы - 16 погибших.
Нихрена не понял...
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Пипец , не сняли с полётов,а по-ма-лень-ку стали выводить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ту-104#Авиационные_происшествия_с_Ту-104https://ru.wikipedia.org/wiki/Ту-104#Авиационные_происшествия_с_Ту-104
Сейчас вон то же много разных слухов бродит.