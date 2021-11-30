Загадочный теракт СССР: Ту-104 над Внуково

Виновник катастрофы так и не был найден, а расследование шло целых два года. Ни мотивов преступников, ни принадлежности к группировкам Внутри летного состава, который был в курсе подобных происшествий, версии ходили самые разные: кто-то утверждал, что комиссия сфальсифицировала выводы, чтобы не губить репутацию лайнера и что никакого взрыва не было. Кто-то обвинил китайцев, тогда как раз было очередное обострение отношений КНР с СССР. Кто-то даже предположил, что взрыватель был снабжен нелегальным грузом, который не смогли забрать по прилету лайнера в Москву и он при обратной дороге сразу же и рванул.