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Загадочный теракт СССР: Ту-104 над Внуково

Загадочный теракт СССР: Ту-104 над Внуково (5 фото)

Автор:
30 ноября 2021 18:42
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   авиакатастрофа   история   катастрофа   происшествия   факты   
1368
5
50 лет назад, самолет, летевший из Москвы в Симферополь, потерпел крушение из-за взрыва бомбы на борту. Террористы так и не были найдены.
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Виновник катастрофы так и не был найден, а расследование шло целых два года. Ни мотивов преступников, ни принадлежности к группировкам Внутри летного состава, который был в курсе подобных происшествий, версии ходили самые разные: кто-то утверждал, что комиссия сфальсифицировала выводы, чтобы не губить репутацию лайнера и что никакого взрыва не было. Кто-то обвинил китайцев, тогда как раз было очередное обострение отношений КНР с СССР. Кто-то даже предположил, что взрыватель был снабжен нелегальным грузом, который не смогли забрать по прилету лайнера в Москву и он при обратной дороге сразу же и рванул.

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Метки: СССР   авиакатастрофа   история   катастрофа   происшествия   факты   
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16  комментариев
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3k
Dmitry_61rus Час назад
Хрень какая то. 37 самолетов, и 1137 погибших? Да их бы сняли с полетов тут же. Откуда информация?
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2k
kca-opa 10 минут назад
Из детских страшилок про чёрную руку и стишков "маленький мальчик..." помню ещё "Тусточетыререактивный самолёт, кто на нём летает, тот долго не живёт..."
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4k
Fishki_surfer 15 минут назад
Из 37 происшествий 5 точно не связаны с самолетом или ошибкой пилотирования: 3 взрыва бомбы на борту, один сбит зенитной ракетой, один сожгли при заправке.
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694
vijilante 15 минут назад
..."взрыватель был снабжен нелегальным грузом" - это как ?
Нихрена не понял...
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 36 минут назад
>>а после нескольких нашумевших катастроф их стали постепенно выводить из эксплуатации
--
Пипец , не сняли с полётов,а по-ма-лень-ку стали выводить.
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20k
Слепой Пью Час назад
Начало эксплуатации ТУшек - 1956 год. То есть за 4 года упало почти 40 самолетов, что ли? Чушь собачья, даже при замалчивании катастроф прикиньте, сколько родных у тысячи с лишком погибших, от которых рассказы о подобном разлетелись бы по всей стране, обязательно обрастая слухами и страшилками - но не было такого. Так что писёж очередных блохеров.
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437
esb18 Слепой Пью 39 минут назад
В 1960 году самолёты были сняты с производства. Эксплуатация завершилась в 1979 году.
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5k
ZmeyUA Час назад
Этот самолет - второй в ряду на перроне в аэропорту Борисполь СССР- 42490
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