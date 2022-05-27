26 странных, жутких и любопытных историй и фактов обо всём на свете

«Это Киану Ривз. Его бросил отец, когда ему было всего 3 года, и он вырос с тремя разными отчимами. Его мечту стать хоккеистом погубила серьезная авария. Его дочь умерла при рождении. Его жена погибла в автокатастрофе, а лучший друг Ривер Феникс умер от передозировки.

Никаких телохранителей, никаких роскошных домов. Киану живет в обычной квартире и любит бродить по городу, его часто можно увидеть в нью-йоркском метро. Когда он снимал фильм «Дом у озера», он подслушал разговор двух ассистентов по костюмам, один из которых плакал из-за того, что потеряет свой дом, если не заплатит 20 000 долларов. В тот же день Киану перевел необходимую сумму на его банковский счет.

За свою карьеру он пожертвовал огромные суммы больницам и на благотворительность, в том числе 75 миллионов долларов своего дохода от «Матрицы». В 2010 году в свой день рождения Киану зашел в пекарню, купил булочку с одной свечкой, съел ее перед пекарней и предлагал купить кофе людям, которые останавливались поговорить с ним. В 1997 году в Лос-Анджелесе папарацци застали его однажды утром в компании бездомного мужчины — Киану несколько часов слушал его и рассказывал ему о своей жизни.

В жизни так бывает, что те, кто больше всего сломлен изнутри, наиболее готовы помочь другим. Этот человек мог бы купить все, что пожелает, но вместо этого он просыпается и выбирает то единственное, что нельзя купить — быть добрым человеком».