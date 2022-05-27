26 странных, жутких и любопытных историй и фактов обо всём на свете

Магия, супергерои и сказочные существа — всё это, конечно, здорово, но мало что так цепляет, как реальные события. Поэтому неудивительно, что страничка «Странное, загадочное и увлекательное» так популярна, ведь здесь всё по-настоящему: от фотографий удивительных животных и мест до правдивых историй из жизни, от которых порой кровь стынет в жилах.
«Это Киану Ривз. Его бросил отец, когда ему было всего 3 года, и он вырос с тремя разными отчимами. Его мечту стать хоккеистом погубила серьезная авария. Его дочь умерла при рождении. Его жена погибла в автокатастрофе, а лучший друг Ривер Феникс умер от передозировки.
Никаких телохранителей, никаких роскошных домов. Киану живет в обычной квартире и любит бродить по городу, его часто можно увидеть в нью-йоркском метро. Когда он снимал фильм «Дом у озера», он подслушал разговор двух ассистентов по костюмам, один из которых плакал из-за того, что потеряет свой дом, если не заплатит 20 000 долларов. В тот же день Киану перевел необходимую сумму на его банковский счет.
За свою карьеру он пожертвовал огромные суммы больницам и на благотворительность, в том числе 75 миллионов долларов своего дохода от «Матрицы». В 2010 году в свой день рождения Киану зашел в пекарню, купил булочку с одной свечкой, съел ее перед пекарней и предлагал купить кофе людям, которые останавливались поговорить с ним. В 1997 году в Лос-Анджелесе папарацци застали его однажды утром в компании бездомного мужчины — Киану несколько часов слушал его и рассказывал ему о своей жизни.
В жизни так бывает, что те, кто больше всего сломлен изнутри, наиболее готовы помочь другим. Этот человек мог бы купить все, что пожелает, но вместо этого он просыпается и выбирает то единственное, что нельзя купить — быть добрым человеком».
Овца благодарит собаку, которая спасла ее от волка.
Правительство Греции приняло решение на законодательном уровне запретить туристам с избыточным весом кататься на ослах. Решение было принято после того, как группы по защите прав животных привлекли внимание средств массовой информации к плохому обращению с ослами, в том числе к переноске тяжелых грузов. Активисты указали на травмы позвоночника и открытые раны, которые получили ослы из-за перевозки более тяжелых туристов.
Владелец бросил этого гигантского пса-волка в приюте, где его должны были усыпить, поскольку он вырос слишком большим и стал обузой. К счастью, ему спасли жизнь и забрали в заповедник. Анализ ДНК показал, что он на 87,5% волк, на 8,6% — сибирский хаски, и на 3,9% — немецкая овчарка.
Неожиданная иллюзия: это одна целая фотография, а не коллаж из двух.
В декабре 1971 года 17-летнюю Джулиану Кёпке выбросило из самолета после того, как в него ударила молния. Она упала с высоты около трех километров, все еще пристегнутая к сиденью, и каким-то образом выжила. Затем ей пришлось пережить 9 дней блужданий по джунглям Амазонки, прежде чем ее спасли лесорубы. Она была единственной выжившей в рейсе 508 авиакомпании LANSA, в котором погибло 93 человека.
Тодду Бимеру было всего 32 года, когда его самолет был захвачен террористами 11 сентября. Бимеру, пассажиру рейса 93 United Airlines, пришлось быстро соображать. Сначала он попытался позвонить поставщику телефонной связи AT&T, но оба его звонка были прерваны при соединении. Затем Бимер попытался позвонить своей жене, но этот звонок также оборвался. Наконец, он связался с операторами Airfone и смог связаться с супервайзером по имени Лиза Джефферсон. Он попросил Джефферсон сказать его беременной жене и двум сыновьям, что любит их, но также изложил ей героический план дать отпор террористам вместе со своими попутчиками и летным экипажем. Именно это он и сделал, чем спас огромное количество жизней — этот самолет, хоть и разбился, стал единственным, который не достиг намеченной террористами цели.
Ротвейлер с витилиго.
К 17 годам Джуди Гарленд уже выработала зависимость от так называемых «таблеток бодрости», то есть, амфетаминов, и руководители студии травили ее из-за веса и внешности. Один из них назвал ее «толстой горбуньей» и посоветовал больше курить, чтобы подавить аппетит.
Изнурительный рабочий график Гарленд в сочетании со строгой диетой из черного кофе, куриного супа и сигарет, навязанной ей ее голливудскими боссами, привели ее к дисморфофобии и злоупотреблению психоактивными веществами. Звезда пыталась покончить жизнь самоубийством не менее 20 раз, и скончалась в 47 лет от передозировки седативными препаратами.
Это молотоголовый крылан, также известный как «крылатый лось».
В октябре 1983 года Тэми Олдем Эшкрафт и ее жених Ричард Шарп отправились в плавание на 6,5 тысяч километров от Таити до Сан-Диего. Через три недели после начала путешествия на них обрушился ураган 4-й категории, который перевернул их яхту и оставил Эшкрафт без сознания.
Примерно через 27 часов она очнулась и обнаружила, что ее жениха больше нет, а сама она застряла одна посреди Тихого океана. Имея в своем распоряжении только секстан и часы, Эшкрафт плыла 41 день, пока не нашла побережье Гавайев.
Гигантский орел, сфотографированный в Британской Колумбии, Канада.
Благодаря своей матери, которая водила ее по клубам в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, Дрю Бэрримор уже к 12 годам стала «тусовщицей». К 14 годам она уже успела провести год в реабилитационном центре, официально освободиться от родительской опеки и переехать в собственную квартиру.
В 2005 году исследователи обнаружили в пещере горы в Германии каменный предмет фаллической формы. При ближайшем рассмотрении эксперты поняли, что перед ними самый старый в мире фаллоимитатор. Эта секс-игрушка, созданная примерно 28 000 лет назад, старше, чем цивилизация, религия и брак вместе взятые.
Это Симо Хяюхя, один из самых результативных снайперов в истории, ликвидировавший более 500 советских солдат менее чем за 100 дней Советско-финской войны. Тогда как его товарищи использовали современные оптические прицелы, Хяйюхя стрелял из устаревшей винтовки с открытым прицелом, который, по его мнению, позволял ему точнее целиться.
Гарри Хафт был еще подростком, когда его отправили в Освенцим. Как только он прибыл в лагерь, нацистские охранники узнали, что у него был некоторый боксерский опыт, и приказали ему драться с другими заключенными в боксерских поединках, после которых проигравшего казнили. Вынужденный буквально бороться за свою жизнь, Хафт не проиграл ни одного матча, хотя знал многих своих противников, потому что нацисты часто отправляли людей из одного и того же города в одни и те же концлагеря. С 1943 по 1945 год ему пришлось драться как минимум с 76 заключенными.
Только в апреле 1945 года Хафту удалось сбежать — во время марша смерти он убил нацистского солдата и украл его форму. Затем Хафт неделями скрывался, перебегая из деревни в деревню. Привыкший сражаться насмерть, он даже убил пожилую пару, которая предложила ему убежище, заподозрив, что они поняли, что он не нацист. К тому времени, когда он добрался до контролируемой союзниками Германии, он весил всего 50 килограммов и следующие два года восстанавливался в лагере беженцев. Но к 1947 году он решил снова драться и иммигрировал в Америку, чтобы стать профессиональным боксером, и в итоге поборолся с лучшими в этом спорте.
30 сентября 1999 года Хисаши Оучи подвергся самой высокой дозе радиации в истории человечества. 35-летний лаборант атомной станции в Токаймуре, Япония, Оучи смешивал раствор урана вручную прямо над открытым резервуаром, и случайно добавил слишком много урана, что тут же привело к сильному взрыву. В течение следующих 83 дней Оучи страдал от невообразимой агонии, поскольку радиация пробивалась через его тело, уничтожая его ДНК и заставляя его кожу таять. И хотя он умолял о смерти, врачи отказались его слушать и продержали его в живых против его воли почти три мучительных месяца.
Обвиненный в убийстве двух белых девочек в 1944 году без малейших вещественных доказательств, 14-летний Джордж Стинни-младший стал самым молодым человеком в истории США, казненным на электрическом стуле. Когда его казнили, он был настолько маленьким, что электрику никак не удавалось прикрепить контакт к его правой ноге. Ему даже пришлось подложить на сидение телефонную книгу, чтобы электрическая казнь сработала должным образом. Стинни пережил первый удар 2400 вольт, в ходе капюшон, который был ему велик, соскользнул и обнажил его слезы. Потребовалось еще два удара, прежде чем он умер.
В марте 1993 года фотограф Кевин Картер сфотографировал стервятника, преследующего маленькую суданскую девочку, которая превратилась в скелет из-за голода в стране. Картер получил Пулитцеровскую премию за фото, но вскоре трагически покончил с собой.
В 1986 году пожарный Василий Игнатенко героически участвовал в тушении радиоактивных пожаров, вызванных взрывом на Чернобыльской АЭС. Он потушил большую часть пожаров за пару часов, но провел слишком много времени рядом с источником радиации. После нескольких недель страданий он умрет от лучевой болезни. После его смерти тело Игнатенко было настолько радиоактивным, что его пришлось похоронить под слоями цинка и бетона, чтобы защитить общественность от его тела.
В 1989 году Билли Айдол устроил трехнедельную вечеринку в своем пентхаусе в отеле Oriental в Бангкоке. Секс, наркотики и материальный ущерб в конечном итоге побудили отель выставить Айдолу счет на 250 000 долларов. Но тот все равно отказывался уходить, и сотрудникам отеля пришлось вызывать военных, чтобы усмирить британского рокера. В итоге в Айдола выстрелили дротиком с транквилизатором и унесли его на носилках.
Актер Джо Пихлер получил свою первую роль всего в шесть лет, снявшись в рекламе универмага Сиэтла. Вскоре после этого он переехал в Лос-Анджелес, где сначала снялся в «Студенческой команде» 1999 года, а затем получил главную роль в двух частях франшизы «Бетховен». Затем Пихлер вернулся в свой родной город Бремертон, штат Вашингтон, чтобы поступить в среднюю школу. Он планировал вернуться в Голливуд после снятия брекетов, но этого так и не произошло: ранним утром 5 января 2006 года Пихлер таинственным образом пропал без следа, и полиция до сих пор не может раскрыть дело о его исчезновении.
Ближе к концу жизни Боба Марли доктор сказал ему, что у него «больше рака, чем он когда-либо видел у живого человека», и что ему осталось жить всего несколько месяцев, так что он «с тем же успехом может вернуться к гастролям и умереть там». Тремя годами ранее у легенды регги нашли меланому под ногтем на пальце ноги в 1977 году. Врачи удалили ноготь и ногтевое ложе, но Марли отказался ампутировать сам палец, чтобы остановить распространение болезни, поскольку это шло вразрез с его растафарианскими религиозными убеждениями. К 1980 году рак распространился по всему его телу, поразив печень, легкие и даже мозг. Свой последний концерт Марли отыграл 30 сентября 1980 года в Питтсбурге, исполнив песню Queen «Another One Bites The Dust» во время саундчека, к изумлению своих роуди, которые не знали, что с ним что-то не так. Он умер восемь месяцев спустя в возрасте 36 лет.
«4 дня назад мы с друзьями отправились в Мурри [Пакистан]. Мы гуляли по холмам Мурри в 2 или 3 часа ночи, когда произошло это. Мы были все вместе. Один друг предложил нам сделать групповое фото и сделал это со вспышкой, потому что освещение было почти нулевым. Когда я позже просмотрел фотографии, я был потрясен, увидев человека, стоящего прямо позади одного из моих друзей. У него было бледно-белое лицо, и если присмотреться к его ногам, то можно увидеть, что они не похоже на человеческие. Никто из нас не знал этого человека, стоящего третьим слева».
В 1993 году адвокат Гарри Хой разбился насмерть, упав с 24 этажа, когда попытался продемонстрировать прочность окон своего офиса студентам, прибывшим на экскурсию. Такая проверка окон была его фирменным трюком, который в итоге оказался фатальным. Хой регулярно «бросался» в окно на глазах у зрителей и безопасно отскакивал от прочного стекла, но в этот раз розыгрыш закончился катастрофой: стекло случайно выскочило из рамы и отправило «одного из лучших и умнейших» юристов в полет с небоскреба.
Между 2000 и 2003 годами биолог Эми Хьюгенард провела три лета на Аляске со своим бойфрендом Тимоти Тредуэллом, изучая и снимая медведей гризли. Тредуэелл, известный по прозвищу «Человек-гризли», познакомился с Хьюгенард во время книжного тура в 1996 году, и они сразу же сблизились из-за своей любви к животным. Но затем, в октябре 2003 года, пару жестоко растерзал и обглодал полутонный медведь, который напал на них в их лагере. При этом все звуки попали на запись.
Источник фото: @OddMysteriousFascinating в Facebook*
Источник: — переведено специально для fishki.net
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